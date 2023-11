The Day Before Çıkış Tarihi 7 Aralık 2023’e Kaydı

Fntastic tarafından geliştirilen ve Mytona tarafından yayınlanacak olan The Day Before için çıkış tarihi daha önce birkaç kez ertelenmiş ve son olarak oyunun 10 Kasım itibariyle oyuncuların karşısına geleceği duyurulmuştu. Ancak son verilen tarih de gerçekleşmedi ve dün yeni bir açıklama yapıldı. Oyunun erken erişime açılma tarihi gelecek aya ertelenirken, oyundan yeni bir fragman daha yayımlandı. Bu gelişme üzerine oyuncular ise The Day Before çıkış tarihi konusunda şüpheye düştüler.

The Day Before Çıkış Tarihi 7 Aralık 2023

Çıkış tabiri caizse yılan hikayesine dönen The Day Before yine ertelendi. 2023 yılında kesin olarak çıkacağı defalarca duyurulan çok oyunculu bir açık dünya hayatta kalma korku video oyunu olan The Day Before için son verilen tarih 10 Kasım’dı. Kasım ayına girilmesi ile birlikte bu tarih de ertelendi. Yeni tarih ise 7 Aralık 2023! Bununla birlikte oyunun geliştiricileri artık gamerların gözünde adeta “yalancı çobana” dönmüş durumda.

PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak oyunun hiç çıkmayacağına inanan pek çok oyuncu bulunuyor. Bunun da ötesinde gamerlardan bazıları böyle bir oyunun var olmadığını ve gelişim sürecinde bulunmadığını dahi iddia etmeye başladı.

The Day Before Fragmanı Yayımlandı

Piyasaya sürülme tarihi sürekli ertelenen ve oyuncuların bir kısmının beklentisini kestiği oyuna dair dün yeni bir fragman da yayımlandı. Fragmandaki grafikler gündem olurken, önceki yayımlanan fragmanlara nazaran grafiklerde düşme olduğu yorumları yapıldı. İşte The Day Before’un yeni fragmanı:

Oyuncular Ne Diyor?

The Day Before’un piyasaya sürülme tarihinin bir kez daha ertelenmesi üzerine oyunu bekleyen pek çok gamer, şahsi sosyal medya hesaplarından serzenişlerini ve oyuna dair şüphelerini dile getirdiler. İşte oyuncuların o paylaşımları:

“Ertelenmeyi geçtim, bu oyun hiç çıkmasa bile şaşırmam. Aralık ayına yaklaşılırken de 2024 yılına ertelenir muhtemelen.”

“Grafikler baya kötüleşmiş. Anlaşılan oyunun ilk fragmanı yayımlandığında böyle bir oyun geliştirme dertleri yoktu. Baktılar ki fragman tutuldu, işe koyuldular. Ancak fragmandaki oyunu yakalayamadılar.”

“Ölü doğan bir oyun daha. Korkarım ki sonu; süresiz olarak ertelenmek olacak ve oyun tarihinin çöplüğünde kendisine yer bulacak.”

“Ben herkesin aksine oyunun çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta ortada oyun stüdyosu ve yayıncısı var; itibarlarını tehlikeye atacaklarını düşünmüyorum. Ancak çıkacak oyunun kalitesi noktasında şüpheliyim.”