Geliştirilme sürecinden piyasaya çıkış tarihine kadar pek çok detayıyla tartışmalara konu olan çok oyunculu; hayatta kalma, macera, nişancılık ve zombi türlerindeki The Day Before, nihayet 7 Aralık itibariyle çıkış yapmıştı. Oyun, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından kısa sürede deneyimlendi ve neredeyse hiç beğenilmedi. Oyuna dair kötü gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. The Day Before geliştiricisi Fntastic ekonomik nedenlerle kapanma kararı aldı.

The Day Before Geliştiricisi Fntastic Kapandı

The Day Before’u uzun bir geliştirme süreci sonunda oyuncularla buluşturan Fntastic, sürpriz bir şekilde kapanma kararı aldığını resmi Twitter (X) hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

“Bugün Fntastic stüdyosunun kapandığını duyuruyoruz. Ne yazık ki The Day Before mali açıdan başarısız oldu ve devam edecek paramız yok. Elde edilen tüm gelir ortaklarımıza olan borçlarımızı ödemek için kullanılıyor. Tüm çabalarımızı, kaynaklarımızı, ve ilk büyük oyunumuz olan The Day Before’un geliştirilmesi için adam-saatler harcadık. Gerçekten oyunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni yamalar yayınlamak istiyorduk, ancak maalesef çalışmaya devam edecek finansmanımız yok.

“The Day Before’un geliştirilmesi sırasında halktan herhangi bir para almadığımızı belirtmekte fayda var; herhangi bir ön sipariş ya da kitlesel fonlama kampanyası yoktu. Beş yıl boyunca yorulmadan çalıştık, kanımızı, terimizi ve gözyaşlarımızı akıttık. Şu anda The Day Before ve Propnight’ın geleceği bilinmiyor, ancak sunucular çalışır durumda kalacak. Beklentilerinizi karşılamadıysak özür dileriz. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef yeteneklerimizi yanlış hesapladık. Oyun yaratmak inanılmaz derecede zorlu bir çabadır.

Bu zorlu süreçte yanımızda olan herkese minnettarız. Stüdyo geçmişimiz şu şekilde oldu:

2015 yılında stüdyoyu açtık

2017 yılında The Wild Eight’i çıkardık

2018 yılında Dead Dozan’ı yayımladık

2018 yılında Radiant One’ı da yayınladık

2021 yılında Propnight’ı yayınladık.

2023 yılında The Day Before’u yayımladık.”

The Day Before Sunucuları Açık Kalacak!

Fntastic tarafından yapılan açıklamadan da görüleceği üzere, The Day Before için sunucular açık kalmaya devam edecek. Oyun stüdyosu, oyundan elde ettiği gelirle borçlarını ödediğini açıklamasında vurguladı.

Hiç Beğenilmeyen Oyun, Stüdyonun Sonunu Getirdi!

Uzun yıllardır geliştirilmeye devam edilen ve çıkış tarihi birkaç kez ertelenen The Day Before, çıkışının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen sert eleştiriler aldı. Yalnızca Steam üzerinden dahi 20 binden fazla inceleme alan oyun, bu incelemelerde “son derece olumsuz” görüş ortalamasına maruz kaldı.

Mytona Fntastic tarafından yayınlanan oyunun beğenilmemesine rağmen, oyuncular Fntastic’in kapanmasından mutsuz oldu. Kapanma twiti kısa sürede 20 milyondan fazla kez görüntülenen Fntastic için binlerce destek ve tepki mesajı geldi.

Oyunculardan Parasını Geri İsteyen de Var, Destek Olan da!

Fntastic’in kapanma kararının akabinde gamerlardan gelen mesajlardan bazıları şu şekilde:

“Bunu satın alan herkese de para iadesi yapın. Uzun vadeli bir GAAS sattınız ve onu bir haftadan kısa bir süre sonra kapatıyorsunuz.”

“Nereye gittiğini düşünüyorsun? Şimdi bu insanlara parasını iade edin, SONRA veda edebilir ve bir daha geri dönmeyebilirsiniz.”

“Oyunu sattınız, hiç de olmamış, bari kapanmasaydınız. Hadi paramı da geri istemiyorum neyse de, en azından çalışmaya devam edin, yazıktır.”

“Korkunç bir oyundan 1 hafta sonra bir stüdyoyu kapatmak mı? “Paranız için teşekkür ederiz” demek gibi geliyor; “artık kapatıyoruz bizimle iletişime geçmeyin” diyorsunuz kısaca.