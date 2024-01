Ana Sayfa » Oyun THE FINALS Oyuncularının Yüzde 80’ini Kaybetti – 26 Ocak 2024 Oyun THE FINALS Oyuncularının Yüzde 80’ini Kaybetti – 26 Ocak 2024 Emine Emre 17 Görüntüleme

2023 yılında en çok konuşulan yapımlardan biri olan first-person shooter oyunu THE FINALS ateşi kısa sürdü. Steam de anlık oyuncu sayısında önemli rakamlara ulaşan The Finals, oyuncu sadakatini sağlamayı başaramadı. 2024 yılının ilk ayı geride kalmadan THE FINALS oyuncularının yüzde 80’ini kaybetti. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

THE FINALS Oyuncularının Yüzde 80’ini Kaybetti – 26 Ocak 2024

Embark Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan first person shooter oyun The Finals için trend kısa sürmüş görünüyor. Nexon iştiraki Embark Studios’un büyük bir reklam ve tanıtım çalışması ile PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürdüğü; birinci şahıs nişancı, platform ve dövüş türlerindeki oyun, Steam platformunda oyuncu kitlesinde büyük kayıp yaşadı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Anlık oyuncu sayısında 250 bin seviyelerinden 50 bin dolaylarına kadar gerileyen yapımda düzenli oyuncu kaybı çıkışından 1 hafta geçtikten sonra başladı ve akabinde pey der pey devam etti. Hali hazırda The Finals’ın anlık 50 bin dolayında oyuncusu bulunuyor Steam’de.

Oyuncular Ne Diyor, Oyunun Gamer Sayısı Neden Düşüyor?

Lansman döneminde adından çokça bahsettiren çok oyunculu shooter oyun THE FINALS, Steam’deki anlık oyuncu sayısının yüzde 80’ini kaybetti. Oyuncular konu hakkındaki yorumlarını sosyal mecralardaki şahsi hesaplarından dile getirdiler. İşte gamerların bu duruma yönelik yorumlarından bazıları:

“Oyunda fightlar çok kısır. Bir tane heavy, 2 tane healer alıp neredeyse yenilmez konuma gelinen bir oyunu kimse oynamak istemez. Üstüne üstlük aşırı saçma aim assist oyunu oynanamaz hale getirdi. Çoğu player bir daha oyuna dönmemek üzere The Finals’ı terk etti, ben de dahil.”

“Çok iyi reklamını yaptılar. İnsanlardaki beklenti çok yüksek oldu, gelen oyuncuların pek çoğu bu beklentilerin karşılığını bulamadı. Bu türdeki oyunlar için artık çıta çok yüksek. Onlarla mücadele etmesi çok zor açıkçası. Yakında bu oyuncu sayısını da bulabileceğini düşünmüyorum.”

“Hak ettiğinden fazla ilgi görmüştü oyun. Yavaş yavaş bu ilgiyi kaybediyor. Normal olanı ilk gördüğü ilgi değil, şimdiki seviyesi olduğu için, normale dönüyor demek yanlış olmaz. Bu da bize reklamın gücünü gösteriyor.”

Toplamda Milyonlarca Oyuncuya Ulaştı

The Finals’ın oyuncu sayısında hali hazırda keskin bir düşüş yaşanıyor olsa da, oyun kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Steam üzerinden “oynaması ücretsiz oyun”, yalnızca Steam de 125 binden fazla inceleme aldı ve bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakaladı.