The Game Awards 2023’te yılın en iyi oyunu ödülüne Baldur’s Gate 3 layık görüldü. Yılın Oyunu Ödülü’nü Timothee Chalamet sundu. Yılın oyunu olabilmek adına ilgili kategoride yarışan Alan Wake 2 ise “En İyi Oyun Yönetimi Ödülü’nü” alabildi. The Game Awards 2023 de ödül kazanan oyunlar listesine Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.
The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar
Yılın en başarılı oyunlarının tespit edildiği ve ödüllendirildiği gecede ipi göğüsleyen oyunlar şu şekilde oldu:
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu: Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-man 2
- Baldur’s Gate 3
- Resident Evil 4
- Super Mario Wonder
- Legend of Zelda Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu: Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:
- Final Fantasy XVI
- Lies of P
- Baldur’s Gate 3
- Sea of Stars
- Starfield
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Bağımsız Oyunu Sea of Stars! Yarıştığı Adaylar:
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars
- Viewfinder
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! Yarıştığı Adaylar:
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-man 2
- Resident Evil 4
- The Legend of Zelda Tears of the Kingdom
- Star Wars Jedi Survivor
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü: Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
- Alan Wake 2
- Final Fantasy XVI
- Marvel’s Spider-man 2
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü: Neil Newbon – Baldur’s Gate 3
- Ben Starr – Final Fantasy 16
- Cameron Monaghan – Jedi Survivor
- Idris Elba – Phantom Liberty
- Melanie Liburd – Alan Wake 2
- Neil Newbon – Baldur’s Gate 3
- Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2
The Game Awards 2023 Yılın En Çok Beklenen Oyun Ödülü Adayları: Final Fantasy VII Rebirth
- Hades II
- Like a Dragon Infinite Wealth
- Final Fantasy VII Rebirth
- Star Wars Outlaws
- Tekken 8
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Müziği Ödülü: Final Fantasy XVI! Yarıştığı Adaylar:
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü: Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Marvel’s Spider-man 2
- Alan Wake 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Sanat Yönetmenliği Ödülü: Alan Wake 2! Yarıştığı Oyunlar:
- Hi-Fi Rush
- Lies of P
- Alan Wake 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü: Hi-Fi Rush! Yarıştığı Oyunlar
- Alan Wake 2
- Dead Space
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Resident Evil 4
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü: Forza Motorsport 8
- Diable IV
- Forza Motorsport 8
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
The Game Awards 2023 Yılın En Etkileyici Oyunu: Tchia! Yarıştığı Adaylar:
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Tchia
- Terra Nil
- Venba
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Devam Eden Oyun: Cyberpunk 2077! Yarıştığı Adaylar
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Topluluk Desteği Ödülü: Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- No Man’s Sky
The Game Awards 2023 Yılın En İyi İlk Oyunuyla Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Cocoon
- Dredge
- Pizza Tower
- Cocoon
- Venba
- Viewfinder
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Mobil Oyun Ödülü: Honkai: Star Rail
- Final Fantasy VII: Ever Crisis
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
The Game Awards 2023 Yılı En İyi VR / AR Oyunu Ödülü: Resident Evil Village VR Mode
- Gran Turismo 7
- Horizon Call of the Mountain
- Humanity
- Resident Evil Village VR Mode
- Synapse
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Spor / Yarış Oyunu Ödülü: Forza Motorsport! Yarıştığı Adaylar:
- EA Sports FC 24
- F1 23
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
- The Crew Motorfest
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü: Armored Core VI! Yarıştığı Adaylar:
- Dead Island 2
- Ghostrunner 2
- Armored Core VI
- Hi-Fi Rush
- Remnant 2
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aile Oyunu Ödülü: Super Mario Wonder
- Disney Illusion Island
- Party Animals
- Super Mario Bros. Wonder
- Pikmin 4
- Sonic Superstars
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Dövüş Oyunu Ödülü: Street Fighter 6
- God of Rock
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülü (Multiplayer Oyunu Ödülü): Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:
- Diablo IV
- Party Animals
- Baldur’s Gate 3
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Sim / Strateji Oyunu Ödülü: Pikmin 4
- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
- Cities: Skylines 2
- Pikmin 4
- Company of Heroes 3
- Fire Emblem Engage
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Uyarlama Ödülü: The Last of Us! Yarıştığı Adaylar
- Castlevania: Nocturne
- Gran Turismo
- The Last of Us
- The Super Mario Bros. Movie
- Twisted Metal
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Oyunu Ödülü: Valorant
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- Valorant
- League of Legends
- PUBG Mobile
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Etkinliği Ödülü: 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds
- Blast.TV Paris Major 2023
- 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds
- Evo 2023
- The International 2023
- Valorant Şampiyonası 2023
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Sporcusu Ödülü: Faker
- Zywoo
- Demon1
- Faker
- Hydra
- Rule
- Imperialhal
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Takımı Ödülü Adayları: JD Gaming
- Evil Geniuses
- Fnatic
- Gaimin Gladiators
- JD Gaming
- Team Vitality
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Antrenörü Ödülü: Christine “potter” Chi
- Zonic
- Gunba
- Potter
- XTQZZZ
- Homme