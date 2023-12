The Game Awards 2023’te yılın en iyi oyunu ödülüne Baldur’s Gate 3 layık görüldü. Yılın Oyunu Ödülü’nü Timothee Chalamet sundu. Yılın oyunu olabilmek adına ilgili kategoride yarışan Alan Wake 2 ise “En İyi Oyun Yönetimi Ödülü’nü” alabildi. The Game Awards 2023 de ödül kazanan oyunlar listesine Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar

Yılın en başarılı oyunlarının tespit edildiği ve ödüllendirildiği gecede ipi göğüsleyen oyunlar şu şekilde oldu:

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu: Baldur’s Gate 3 ! Yarıştığı Adaylar:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-man 2

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

Super Mario Wonder

Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu: Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:

Final Fantasy XVI

Lies of P

Baldur’s Gate 3

Sea of Stars

Starfield

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Bağımsız Oyunu Sea of Stars! Yarıştığı Adaylar:

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! Yarıştığı Adaylar:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-man 2

Resident Evil 4

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Star Wars Jedi Survivor

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü: Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Alan Wake 2

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-man 2

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü: Neil Newbon – Baldur’s Gate 3

Ben Starr – Final Fantasy 16

Cameron Monaghan – Jedi Survivor

Idris Elba – Phantom Liberty

Melanie Liburd – Alan Wake 2

Neil Newbon – Baldur’s Gate 3

Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2

The Game Awards 2023 Yılın En Çok Beklenen Oyun Ödülü Adayları: Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like a Dragon Infinite Wealth

Final Fantasy VII Rebirth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Müziği Ödülü: Final Fantasy XVI! Yarıştığı Adaylar:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü: Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-man 2

Alan Wake 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Sanat Yönetmenliği Ödülü: Alan Wake 2! Yarıştığı Oyunlar:

Hi-Fi Rush

Lies of P

Alan Wake 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü: Hi-Fi Rush! Yarıştığı Oyunlar

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü: Forza Motorsport 8

Diable IV

Forza Motorsport 8

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

The Game Awards 2023 Yılın En Etkileyici Oyunu: Tchia! Yarıştığı Adaylar:

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Devam Eden Oyun: Cyberpunk 2077! Yarıştığı Adaylar

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Topluluk Desteği Ödülü: Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

The Game Awards 2023 Yılın En İyi İlk Oyunuyla Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Cocoon

Venba

Viewfinder

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Mobil Oyun Ödülü: Honkai: Star Rail

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

The Game Awards 2023 Yılı En İyi VR / AR Oyunu Ödülü: Resident Evil Village VR Mode

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Spor / Yarış Oyunu Ödülü: Forza Motorsport! Yarıştığı Adaylar:

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü: Armored Core VI! Yarıştığı Adaylar:

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Armored Core VI

Hi-Fi Rush

Remnant 2

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aile Oyunu Ödülü: Super Mario Wonder

Disney Illusion Island

Party Animals

Super Mario Bros. Wonder

Pikmin 4

Sonic Superstars

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Dövüş Oyunu Ödülü: Street Fighter 6

God of Rock

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülü (Multiplayer Oyunu Ödülü): Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:

Diablo IV

Party Animals

Baldur’s Gate 3

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Sim / Strateji Oyunu Ödülü: Pikmin 4

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Pikmin 4

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Uyarlama Ödülü: The Last of Us! Yarıştığı Adaylar

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Oyunu Ödülü: Valorant

Counter-Strike 2

DOTA 2

Valorant

League of Legends

PUBG Mobile

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Etkinliği Ödülü: 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds

Blast.TV Paris Major 2023

2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds

Evo 2023

The International 2023

Valorant Şampiyonası 2023

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Sporcusu Ödülü: Faker

Zywoo

Demon1

Faker

Hydra

Rule

Imperialhal

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Takımı Ödülü Adayları: JD Gaming

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming

Team Vitality

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Antrenörü Ödülü: Christine “potter” Chi