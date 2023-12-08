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The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar

Oyun Oscarları olarak da adlandırılan The Game Awards 2023 bu gece yapıldı. Pek çok farklı dalda yılın en başarılı oyunları belirlendi.

Emine Emre

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The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar
The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar

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The Game Awards 2023’te yılın en iyi oyunu ödülüne Baldur’s Gate 3 layık görüldü. Yılın Oyunu Ödülü’nü Timothee Chalamet sundu. Yılın oyunu olabilmek adına ilgili kategoride yarışan Alan Wake 2 ise “En İyi Oyun Yönetimi Ödülü’nü” alabildi. The Game Awards 2023 de ödül kazanan oyunlar listesine Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar

Yılın en başarılı oyunlarının tespit edildiği ve ödüllendirildiği gecede ipi göğüsleyen oyunlar şu şekilde oldu:

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu: Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-man 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Resident Evil 4
  • Super Mario Wonder
  • Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu: Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:

  • Final Fantasy XVI
  • Lies of P
  • Baldur’s Gate 3
  • Sea of Stars
  • Starfield

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Bağımsız Oyunu Sea of Stars! Yarıştığı Adaylar:

  • Cocoon
  • Dave the Diver
  • Dredge
  • Sea of Stars
  • Viewfinder

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! Yarıştığı Adaylar:

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-man 2
  • Resident Evil 4
  • The Legend of Zelda Tears of the Kingdom
  • Star Wars Jedi Survivor

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü: Alan Wake 2

  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
  • Alan Wake 2
  • Final Fantasy XVI
  • Marvel’s Spider-man 2

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü: Neil Newbon – Baldur’s Gate 3

  • Ben Starr – Final Fantasy 16
  • Cameron Monaghan – Jedi Survivor
  • Idris Elba – Phantom Liberty
  • Melanie Liburd – Alan Wake 2
  • Neil Newbon – Baldur’s Gate 3
  • Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2

The Game Awards 2023 Yılın En Çok Beklenen Oyun Ödülü Adayları: Final Fantasy VII Rebirth

  • Hades II
  • Like a Dragon Infinite Wealth
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Star Wars Outlaws
  • Tekken 8

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Müziği Ödülü: Final Fantasy XVI! Yarıştığı Adaylar:

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XVI
  • Hi-Fi Rush
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü: Alan Wake 2

  • Baldur’s Gate 3
  • Marvel’s Spider-man 2
  • Alan Wake 2
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Sanat Yönetmenliği Ödülü: Alan Wake 2! Yarıştığı Oyunlar:

  • Hi-Fi Rush
  • Lies of P
  • Alan Wake 2
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü: Hi-Fi Rush! Yarıştığı Oyunlar

  • Alan Wake 2
  • Dead Space
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Resident Evil 4

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü: Forza Motorsport 8

  • Diable IV
  • Forza Motorsport 8
  • Hi-Fi Rush
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Mortal Kombat 1
  • Street Fighter 6

The Game Awards 2023 Yılın En Etkileyici Oyunu: Tchia! Yarıştığı Adaylar:

  • A Space for the Unbound
  • Chants of Sennaar
  • Goodbye Volcano High
  • Tchia
  • Terra Nil
  • Venba

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Devam Eden Oyun: Cyberpunk 2077! Yarıştığı Adaylar

  • Apex Legends
  • Cyberpunk 2077
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Genshin Impact

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Topluluk Desteği Ödülü: Baldur’s Gate 3

  • Cyberpunk 2077
  • Destiny 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • No Man’s Sky

The Game Awards 2023 Yılın En İyi İlk Oyunuyla Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Cocoon

  • Dredge
  • Pizza Tower
  • Cocoon
  • Venba
  • Viewfinder

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Mobil Oyun Ödülü: Honkai: Star Rail

  • Final Fantasy VII: Ever Crisis
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Honkai: Star Rail
  • Monster Hunter Now
  • Terra Nil

The Game Awards 2023 Yılı En İyi VR / AR Oyunu Ödülü: Resident Evil Village VR Mode

  • Gran Turismo 7
  • Horizon Call of the Mountain
  • Humanity
  • Resident Evil Village VR Mode
  • Synapse

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Spor / Yarış Oyunu Ödülü: Forza Motorsport! Yarıştığı Adaylar:

  • EA Sports FC 24
  • F1 23
  • Forza Motorsport
  • Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
  • The Crew Motorfest

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü: Armored Core VI! Yarıştığı Adaylar:

  • Dead Island 2
  • Ghostrunner 2
  • Armored Core VI
  • Hi-Fi Rush
  • Remnant 2

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aile Oyunu Ödülü: Super Mario Wonder

  • Disney Illusion Island
  • Party Animals
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Pikmin 4
  • Sonic Superstars

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Dövüş Oyunu Ödülü: Street Fighter 6

  • God of Rock
  • Mortal Kombat 1
  • Street Fighter 6
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2
  • Pocket Bravery

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülü (Multiplayer Oyunu Ödülü): Baldur’s Gate 3! Yarıştığı Adaylar:

  • Diablo IV
  • Party Animals
  • Baldur’s Gate 3
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Sim / Strateji Oyunu Ödülü: Pikmin 4

  • Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
  • Cities: Skylines 2
  • Pikmin 4
  • Company of Heroes 3
  • Fire Emblem Engage

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Uyarlama Ödülü: The Last of Us! Yarıştığı Adaylar

  • Castlevania: Nocturne
  • Gran Turismo
  • The Last of Us
  • The Super Mario Bros. Movie
  • Twisted Metal

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Oyunu Ödülü: Valorant

  • Counter-Strike 2
  • DOTA 2
  • Valorant
  • League of Legends
  • PUBG Mobile

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Etkinliği Ödülü: 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds

  • Blast.TV Paris Major 2023
  • 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds
  • Evo 2023
  • The International 2023
  • Valorant Şampiyonası 2023

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Sporcusu Ödülü: Faker

  • Zywoo
  • Demon1
  • Faker
  • Hydra
  • Rule
  • Imperialhal

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Takımı Ödülü Adayları: JD Gaming

  • Evil Geniuses
  • Fnatic
  • Gaimin Gladiators
  • JD Gaming
  • Team Vitality

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Antrenörü Ödülü: Christine “potter” Chi

  • Zonic
  • Gunba
  • Potter
  • XTQZZZ
  • Homme

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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