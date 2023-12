Aksiyon macera video oyun serisi The Last of Us, dizi uyarlaması ile de çok beğenilen son derece önemli bir yapım. Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayımlanan seri için bir de online oyun yapılmakta idi. Ancak son gelen açıklamaya göre The Last of Us Online versiyonu iptal edildi. Naughty Dog, bu kararı alırken zorlandığını belirtse de, bunu yapmak zorunda olduğunu belirten bir açıklama yaptı; gelelim detaylara…

Naughty Dog Tarafından The Last of Us Online İptal Edildi

PC Gamer kaynaklı habere göre, The Last of Us için Online versiyon tamamen iptal edildi ve yakın zamanda gündeme gelmeyecek. Konu hakkında Naughty Dog kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bunu söylemenin kolay yolu yok. The Last of Us Online’ı iptal ettik. Stüdyonun kaynaklarını yıllarca oyunu desteklemek için kullanmak, tek oyunculu oyunları etkilemek anlamına geliyordu. Bu oyunu iptal edip her zaman yaptığımız hikaye odaklı tek oyunculu oyunları yapmaya devam edeceğiz. Üzerinden çalıştığımız birden fazla iddialı oyunumuz var. Zamanı geldiğinde daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

The Last of Us Online Birkaç Aydır Sallantıdaydı!

The Last of Us Multiplayer için iptal söylentileri birkaç aydır ayyuka çıkmıştı. Naughty Dog kaynaklarından gelen sızıntılar, oyunun geliştirilmesinin durdurulduğuna işaret etse de bu konuda bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün doğrulanan haber neticesinde The Last of Us Online için iptal söylentileri de kesinleşmiş oldu.

Oyuncular Üzgün Değil: Naughty Dog Tek Oyunculu Oyun Yapmaya Devam Etsin!

Çok oyunculu The Last of Us Online’ın iptal edilmesi serinin hayranlarını üzmüşe benzemiyor. Konu hakkında sosyal medyada, şahsi hesaplarından paylaşımlarda bulunan gamerlar, Naughty Dog’un daha çok tek oyunculu oyunlarda başarılı olduğunu belirterek; online oyunculara yönelmesine gerek olmadığını belirttiler. İşte gamerların görüşlerinden bazıları:

“Naughty Dog hikaye odaklı oyun yapmaya devam etmeli. Online oyunlarda başarılı olduklarını söylemek zor… Tek oyunculu oyunlarda daha iyiler. Herkes bildiği işi yapmalı.”

“Son olarak Bungie’nin değerlendirmesini görmüştüm birkaç hafta önce. O zaman The Last of Us Online’ın gelmeyeceğini anlamıştım, yanılmadım.”

“Çok güzel haber… Kötü servis oyunlarına ihtiyacımız yok, iyi olmuş. Remaster / Remake işinden de vaz geçmeleri lazım. Duyurdukları devam oyunu ve yeni IP’yi görmemiz yeter şimdilik. Naughty Dog eski günlerine dönsün bize yeter.”