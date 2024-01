Ana Sayfa » Oyun The Last of Us Part 2 Remastered Çıktı – 20 Ocak 2024 Oyun The Last of Us Part 2 Remastered Çıktı – 20 Ocak 2024 Emine Emre 12 Görüntüleme

The Last of Us Part 2 Remastered dün (19 Ocak Cuma) itibariyle piyasaya sürüldü. Oyunun PS4 sürümüne sahip olanlar 150 TL’ye yükseltebiliyor.

Milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan The Last of Us serisi, Part 2 ile devam etmişti. The Last of Us Part II’nin şimdi de Remastered’i çıkış yaptı. The Last of Us Part 2 Remastered, oyunun PS4 versiyonu elinde olmayanlar için 899 TL’den satışa sunuldu. Oyunun PS4 versiyonu elinde olanlar ise ekstra 150 TL ödeme yaparak yükseltme şansına sahipler. Bu tutar global çapta ise 10 dolar olarak uygulanacak. Dolayısıyla ülkemizde yükseltme ücretinin yüzde 50 indirimli olduğunu söyleyebiliriz. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

The Last of Us Part 2 Remastered de Fark Var Mı?

Oyunun geliştiricisi Naughty Dog ve yayıncısı Sony, tabir-i caizse “The Last of Us 2’nin etinden, sütünden ve yününden faydalanmaya” devam ediyor. Yeni sürümlerinden dizisine kadar pek çok yeni dijital ürünü ile gündeme gelen The Last of Us da sıra 2023 yılında duyurulan Remastered’a geldi. 2024 yılının ilk çıkan Remastered yapımlarından biri olan The Last of Us Part 2, PS sahipleri için artık edinilebilir durumda.

PlayStation 5 platformu için çıkış yapan The Last of Us Part II Remastered, oyunu kısa sürede deneyimleyenlere göre önceki sürümden daha fazlasını vaat etmiyor. Ekstra sahne olmadığı öğrenilen The Last of Us Part II Remastered da “yeni oyun modu” olduğu belirtiliyor. Eski versiyona sahip kişiler için 150 TL vererek güncelleme fikri mantıklı olarak değerlendirilse de, The Last of Us Part II Remastered’ı yeni satın almak isteyenler indirim dönemi bekleyecek gibi görünüyor.

Oyuncular Ne Dedi?

The Last of Us Part II Remastered’in çıkışı, oyunun tutkunlarını sevindirse de, tek oyun üzerinden sürekli yeni versiyonlar ile ilerlenmesi ve gamerların yalnızca “müşteri” olarak görülmesi eleştiri kaynağı oldu. Oyuncuların konu hakkındaki görüşlerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Artık The Last of Us 2’den gına gelmeye başladı. Oyunun doğru düzgün 3’ü çıksın da yolumuza bakalım. Sürekli ek paketle oyunculardan para koparmaya çalışmak hoş olmuyor.”

“PS5’im olmadığı için buna da gerek yok. Ben eski şekliyle oynamaya devam…”

“Dizisiydi, rematered yapımıydı derken The Last of Us zehirlenmesi yaşayacağız artık.”