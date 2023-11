The Last of Us Part 2 Remastered Duyuruldu!

Günümüzün en popüler hayatta kalma korku oyunlarından biri olan The Last of us ilk versiyonu ile adından oldukça söz ettirmişti. Bugünkü yazımızda sizlere The Last of Us Part 2 Remastered oyununu inceleyeceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca filminden de anlayacağımız gibi Cordyceps mantarının mutasyona uğramış bir türü tarafından enfekte olmuş zombi tarzı ve düşman insanlara karşı savunmak için ateşli silahlar ve yaptığımız silahlar ile mücadele edeceğiz.

Oynanış bakımında oldukça üst seviye grafik kalitesi içeren oyun oldukça kaliteli bir yapım sunacak. Oyun içinde hem korku hem de hayatta kalma mücadelesi verirken birden fazla envantere de sahip olacağız.

Son olarak The Last of Us Part 2 için ön siparişler 5 Aralık tarihinde başlayacak, oyunun tam piyasaya çıkış tarihi ise 19 Ocak 2024 olarak belirlendi.