Ana Sayfa » Oyun The Last of Us Part 2 Remastered İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi Oyun The Last of Us Part 2 Remastered İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi Emine Emre 9 Görüntüleme

Piyasaya çıkmasına sayılı günler kalan The Last of Us Part 2 Remastered için ön inceleme yapan oyun sektörü medyasının izlenimleri netleşti. The Last of Us Part 2 Remastered inceleme puanları ve yorumları belli oldu.

Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan The Last of Us serisi, bilindiği üzere dizi olarak da uyarlanmış ve bu yapım da bir hayli beğenilmişti. Akabinde geliştirilen The Last of Us Part 2 Remastered de artık piyasaya sürülmek üzere. 19 Ocak 2024 Cuma günü itibariyle çıkış yapacak oyun için izlenimler, puanlar ve yorumlar gelmeye başladı. Cepkolik okurları ile birlikte The Last of Us Part 2 Remastered inceleme puanları ve yorumlarına göz atalım.

The Last of Us Part 2 Remastered İnceleme Puanları ve Yorumları – 19 Ocak 2024 de Çıkıyor!

Oyun sektörü medyasının The Last of Us Part II için verdiği puanlar bir hayli tatminkar görünüyor. Bu puanlar ve incelemeler doğrultusunda, oyunun beğenildiğini söylemek yanlış olmaz. İşte oyun için layık görülen puanlar:

GameSpew 10/10

Screen Rant 10/10

God is a Geek 100/100

Gaming Nexus 9.5/10

The Games Machine 95/100

Metro Game Central 90/100

Worth Playing 80/100

Hardcore Gamer 100/100

Destructoid 9/10

Push Square 9/10

VGC 5/5

MetaCritic: 91/100

OpenCritic: 91/100

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

The Last of Us Part II Remastered Yorumları Nasıl?

Oyunun incelemelerinden ortaya çıkan yorumların özetlerine de göz atarak, The Last of Us Part II Remastered piyasaya çıkmadan hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. İşte oyunun incelemelerine dair yorumlardan bazıları:

“The Last of Us Part II, 2020 yılında çıkan ustaca bir oyundu. Unutulmaz ve duygusal hikaye, ahlaki açıdan karmaşık karakterler ve temalar, gizlilik ve dövüşün karışımı, çevresel hikaye anlatımı ve kusursuz sunum, hepsi olağanüstü bir deneyim sunmak için bir araya geldi. Bu güne kadar bir konuşma konusu olmaya devam eden oyun. The Last of Us Part II Remastered, orijinalin mükemmelliğini hatırlatıyor ve orijinal ürüne sadık kalarak onu harika şekillerde geliştiren harika bir yeniden düzenleme.” — Hardcore Gamer 100/100

“The Last of Us Part II Remastered, zaten çok sevilen oyuna yalnızca ekstra içerik değil, ekstra ruh da getiriyor. Bu, oyun tasarımının en iyi yönlerini vurgulayan ve aynı zamanda oyunun gelişimine daha fazla bağlam ve bakış açısı sağlayan çok sayıda ek özellik içeren, hayranlara yönelik bir özelliktir. Yapılacak, görülecek ve açılacak pek çok şeyle dolu The Last of Us Part II Remastered, oyun dünyasının en iyilerinden birinin kutlanmasıdır.” — Checkpoint Gaming 95/100

“Böylesine öne çıkan bir oyunun remaster’ını orijinalinden sadece üç yıl sonra yayınlamak kesinlikle büyük bir riskti. Neyse ki Naughty Dog, görsel-işitsel restorasyon çalışmasını (oyunun bazı bölümlerinde yeterli ve algılanabilir, diğerlerinde neredeyse gereksiz), çok daha sağlam bir kare hızı ve fark edilir derecede daha hızlı yükleme ile deneyimin kalitesini artıran genel bir optimizasyonla birleştirdi. Bu sürümün değerini daha da artırmak için zorlu ve eğlenceli yeni bir rogue benzeri mod, üç kesilmiş mini seviye, kilidi açılacak görünümler ve TLOU2 dünyasını daha da derinlemesine inceleyen, tüm ayrıntıları ve sırları keşfetmemize olanak tanıyan çeşitli diğer ekstralar buluyoruz.” — The Games Machine 95/100