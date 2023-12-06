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The Last of Us Part 2 Remastered Yeni Video Yayınladı!

The Last of Us Part 2 Remastered PS5 için 19 Ocak 2024 tarihinde de çıkış yapacak.

Mustafa

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The Last of Us Part 2 Remastered

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Günümüzün ne popüler hayatta kalma oyunlarından biri The Last of Us oyununun ikinci serisi olan The Last of Us Part 2 Remastered daha piyasaya çıkmadan oldukça yoğun ilgi görmekte. Bugünkü yazımızda sizlere The Last of Us Part 2 Remastered için çıkan yeni videoya göz atacağız.

Birinci oyunun devamı niteliğinde olacak oyunda senaryoyu devam ettirerek oynamaya devam edeceğiz. Bunun yanında oyunda çeşitli yerlerde bulunan envanterler ile hayatta kalmaya çalışacağız ve ilerledikçe yeni karakterler, silahlar ve içeriklere sahip olacağız.

Korku ve gerilim sahnelerinde yer aldığı oyunda grafik ve oynanış konusunda oldukça üst seviyede bir oyun bizleri beklemekte.

The Last of Us Part 2 Remastered PS5 için 19 Ocak 2024 tarihinde de çıkış yapacak.

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Mustafa
Mustafa
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