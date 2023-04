The Last of Us Yeni Yamasını Yayınlandı!

Günümüzün en çok hayatta kalma ve aksiyon oyunlarından biri olan The Last of Us Pc platformuna çıktığı günden itibaren oldukça sorunlu bir süreç geçirmekte. Özellikle grafik ve görsel optimizasyon konusunda sorun yaşayan oyun yeni yaması ile oyuncuların karşısında olacak.

İlk olarak yeni yamada hangi hatalar düzeltildi ve yeni eklenen şeyler ne bir göz atalım; The Last of Us Part 1 için gelen yeni yamada önceki yamalarla baktığımız zaman, oyunun grafiklerini, performansını, oyunu deneyimini ve çok daha fazlasını iyileştirerek oyunun oynanış kısmında düzeltmelere gidildi.

Grafik konusunda düzeltmeye giden şirket, gölgelendirici yüklemesinde bazı değişiklikler yaparak, buna ekstra olarak PSO önbelleğe alma nedeniyle oluşan donma sorununun çözüldüğünü ifade etti.

Son olarak yamanın ismi boyutu şu şekilde; 1.0.2.0 versiyonu olarak, 14.2 GB boyutundaki bir yama olarak gelmiştir.