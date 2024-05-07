Stellar Blade İnceleme Puanları ve Yorumları

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ShiftUp tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Stellar Blade 26 Nisan tarihinde çıkış yaptı. PlayStation 5 platformunda yayınlanan aksiyon ve macera oyunu tek oyunculu bir moda sahip. Yayınlanmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen oyunu deneyimleyenlerin yorumları olumlu seyrediyor. Peki Stellar Blade inceleme puanları ve yorumları nasıl, bakalım…

Stellar Blade İnceleme Puanları

Kısa bir zaman önce PlayStation 5 platformu için piyasaya sürülen oyun aslında biraz olaylı bir çıkış yaptı. Ana karakter Eve’nin kıyafetinin fragmanda ve oyunun son sürümünde farklı olması oyuncuların hoşuna gitmedi. Bu kapsamda PlayStation yanlış reklam nedeni ile oyunu iade etmek isteyen oyuncuların iadesinin kabul edileceğini deklare etti. Bununla birlikte Stellar Blade, oyunculardan oldukça olumlu yorumlar ve puanlar aldı. İşte Stellar Blade inceleme puanlarından bazıları:

Eurogamer Germany – 100/100

Impulsegamer – 100/100

GameSpew – 100/100

COGconnected – 93/100

Dot Esports – 90/100

Gamepressure – 90/100

GamingTrend – 90/100

Good is a Geek – 90/100

Game Informer – 88/100

IGN Brasil – 85/100

Atomix – 85/100

Oyungezer – 85/100

Merlinin Kazanı – 83/100

MetaCritic ortalama puan – 82/100

OpenCritic ortalama puan 85/100

Kullanıcı ortalama puanı – 93/100

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Stellar Blade Oyuncu Yorumları

Kısa bir süre önce oyuncuyla buluşan Stellar Blade yorumlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

“Çok iyi bir oyun deneyimiydi ve yapım ekibinin kararlılığını hissedebiliyordum. Ancak sistemle ilgili çok sayıda şikayet vardı. Güncellenseydi reyting daha da yüksek olurdu.” Akaneko32 – 8/10

“Grafikler, dövüşler ve müzik başlı başına bu oyunu bence 9’a kadar çıkarıyor. Görev tasarımı, karakter oluşumu veya hikaye, daha önce bahsedilen kategorilerde ulaşılan mükemmellikle eşleşebilseydi, 10 için kesinlikle bir tartışma yapılırdı. Her iki durumda da, Shift Up’ın ilk AAA konsol sürümünde sergilenen kalite çok etkileyici bir başarıdır. Umarım bundan sonra da devam ederler ve konsol platformlarında yüksek kalitede aksiyon dolu oyunlar yayınlarlar.” Ryang23 – 9/10

“Shift Up’ın oyunu Stellar Blade, tatmin edici dövüş becerileriyle beni etkiledi. Hack and slash türündeki oyunları severim ama bu oyun daha çok bağışlayıcı tarafta, ki bu da genel olarak hoşuma gidiyor. Bazı oyunlar pes etmenizi çok zorlaştırıyor ama Stellar Blade öyle değil :) Film müziği çok sakin ve eğlenceli, boss müziği de harika. Bunun yanı sıra oyunu geliştirmek için oyunda bazı güncellemeler görmek istiyorum ve umarım bu oyun yakın gelecekte PS5 Pro Platformunda parlayacaktır.” Greddy12 – 10/10

“50 saatten fazla oynadım ve tüm sonları gördüm. İlk başta çekici bir kadın kahraman ile sıradan şeylerin birleşiminden oluşan bir oyun gibi geldi. Ama şimdi gerçekten çekici karakterlere, hikayeye ve sistemlere tamamen aşığım. Gerçekten çok keyif aldım ve tavsiye ediyorum.” reignz – 10/10