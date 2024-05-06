Ana Sayfa » Oyun Hades Oyunu Severlere Müjde: Hades 2 Erken Erişime Açıldı! Oyun Hades Oyunu Severlere Müjde: Hades 2 Erken Erişime Açıldı! Emine Emre 4 Görüntüleme

Hades 2018 yılında Supergiant Games tarafından yayınlanmış ve oyun dünyasında büyük ilgi görmüş bir roguelike aksiyon oyunudur. Hades’in devam oyunu Hades 2’in çıkacağı daha evvel duyurulmuştu ancak ne zaman çıkacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyordu. Güzel bir sürprizle Hades 2 erken erişime açıldı. Oyun şu an Steam ve Epic Games’te satışta, detaylar içeriğimizde…

Hades 2 Erken Erişime Açıldı!

Heyecanla beklenen Hades 2 sonunda piyasaya çıktı. Şu an erken erişim sürecinde olan oyunun en az “Hades” oyunu kadar beğenilmesi bekleniyor. Oyunun çıkışı uzun zaman önce duyurulmuş sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Geliştirici ve yayıncı ekip Supergiant Games’in kısa bir süre önce Hades 2’nin alfa ve beta testlerini yapmış olması çıkışının çok da uzak olmadığını düşündürse de böyle bir sürprizi kimse düşünmüyordu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Hades 2 Fiyatı Ne Kadar?

6 Mayıs tarihi itibarı ile heyecanla beklenen oyun Türkçe dil desteği ile birlikte erken erişime açılmış oldu. Supergiant Games fiyat konusunda bölgesel bazı değişiklikler sunmuş durumda; örneğin MENA özel fiyatlandırması mevcut. SteamDB’den elde edilen bilgiye göre oyunun normal Steam fiyatı 30 dolar seviyesinde ancak yayıncı ekip ülkemiz özelinde, daha uygun bir fiyat belirlemiş durumda.

Hades 2 Türkiye fiyatı Steam’de 15 dolar seviyesinde; TL bazında baktığımızda yaklaşık 485 TL civarına denk gelmekte. Oyun Steam’in yanı sıra Epic Games’te de piyasaya sürülmüş durumda. Hades 2 Epic Games Store fiyatı ise 488 TL seviyesinde. Oyunun çıktığını duyan oyuncular oldukça heyecanlı çünkü bu yapım 2022 yılında duyurulmuştu ve o zamandan beri çıkışı beklenmekte idi.

Hades 2 Nasıl Bir Oyun?

Supergiant Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan Hades’in devam oyunu Hades 2, 6 Mayıs 2024 tarihinde erken erişime açılmıştır. Hades oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir oyun olup şimdiye dek pek çok ödül almıştır. Hades 2 oyunu ise The Game En Çok Beklenen Oyun Ödülü Adaylığı’na layık görülmüştür. Tek oyunculu moda sahip olan Hades 2, roguelike oyun, dövüş oyunu, nişancı oyunu kategorilerinde yer almaktadır.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformları için yayınlanan Hades 2, yer altı dünyasının prensesi ile Hades’in ana karakteri olan Zagreus’un kardeşi Melinoe’yi konu edinmektedir. Oyun henüz erken erişim sürecinde olduğu için oyun deneyimi esnasında birtakım aksaklıklar meydana gelebilir ya da zamanla oyunda çeşitli değişiklikler yaşanabilir.