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Epic Games Store fiyat bakımından en uygun dijital dağıtım platformlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Öyle ki oyun satın almak isteyenler Epic Games’e bakmadan oyun almıyor. Steam’in TL desteğini kaldırmasından sonra Epic Games özellikle ülkemizde daha da sık kullanılmaya başlandı. Ücretsiz oyun hediyeleri ve indirimleri ile oyun severlerin gözde platformu olan Epic Games muhteşem bir indirim yaptı ve bu kapsamda patron oyunu 6 TL’ye indirildi!

Epic Games Çıldırdı: Patron Oyunu 6 TL’ye İndirildi!

Hayatta kalma ve şehir kurma oyunu olan Patron, 2022 yılında piyasaya sürülen ve kullanıcı beğeni oranı yüzde 86 olan bir yapımdır. Bir PC oyunu olan Patron şu anda Steam’de 20 dolar yani yaklaşık 650 TL seviyelerinde. Ancak Epic Games oyunun fiyatında muhteşem bir indirim yaptı ve 0,2 dolara yani yaklaşık 6,6 TL seviyesine düşürdü. Platform Patron fiyatında yüzde 80’lik bir indirim gerçekleştirdi.

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Epic Games Store ile Steam arasında genellikle fiyat farklılıkları olur ve Epic Games Steam’den çoğunlukla ucuzdur ancak böyle bir fiyat farkı pek rastlanır bir durum değil. Eğer oyunu denemek istiyorsanız bu muhteşem fırsatı kaçırmayın. Patron oyunun fiyatı görüldüğü üzere Epic Games’te yaklaşık 100 kat kadar daha ucuz.

Epic Games Patron Oyunu İndirimi Ne Zamana Kadar Sürecek?

Epic Games’te yer alan bilgilere göre hayatta kalma oyunu Patron 13 Mayıs saat 01:00’e kadar devam edecek. Ardından da oyunun fiyatı eski seviyesine çekilecek. Oyun hakkındaki en önemli detaylardan biri de Türkçe dil desteğine sahip olması diyebiliriz.

Epic Games İndirimli Oyunlar 7 Mayıs!

Epic Games Patron oyununun fiyatında yüzde 80 oranında bir indirim yapmış durumda. Ancak platformun indirimli sunduğu tek oyun bu değil. Platform sevilen ve popüler oyunlardan bazılarının da fiyatlarında indirime gitmiş durumda. İşte 7 Mayıs itibarı ile Epic Games indirimli oyunları:

Dying Light Franchise Bundle – 728,03 TL

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 41 TL

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 17,80 TL

Virtual Rider 3: Ultimate Edition – 189,50 TL

Dreadful River – 111,75 TL

Camp Canyonwood – 96,85 TL

Marvel’s Guardians of the Galaxy – 92,25 TL

Yukarıdaki oyunlar Epic Games’in güncel indirimli oyunlarından bazıları diyebiliriz. Hatırlatmakta fayda var ki; bu indirimli oyunların haricinde platform her hafta en az bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Perşembe günü yani 9 Mayıs’ta Epic Games yeni ücretsiz oyunları da belli olacaktır.

Patron Nasıl Bir Oyun?

Overseer Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Patron Türkçe dil desteğine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Şehir kurma ve hayatta kalma temelinde barınan yapım strateji oyunu kategorisinde yer alamaktadır. Oyunda sosyal yaşamdan sefalet ve göç meselelerine, din konusundan sefalete kadar pek çok detay ele alınmakta. Patron oyununda hem şehrinizi geliştirmeniz hem de mevsimlere ve hayat koşullarına karşı dirençli olarak hayatta kalmanız gerekmekte.