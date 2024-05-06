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PlayStation 5 için geliştirilen aksiyon – macera oyunu Stellar Blade 26 Nisan 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyun yayınlanmadan önceki tanıtım fragmanlarında, Stellar Blade ana karakteri olan Eve’nin kıyafetleri ile oyun yayınlandıktan sonraki kıyafetlerde bir farklılık olduğu oyuncular tarafından anlaşıldı ve hiç hoş karşılanmadı. Pek çok oyuncu bu duruma karşı çıkarak paralarını geri istediler. Bu kapsamda PlayStation Stellar Blade iadelerini başlatıyor. İşte detaylar…

PlayStation Stellar Blade İadelerini Başlatıyor

Stellar Blade’de yaşanan Eve’in kıyafet sansürü polemiği oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Stellar Blade satın alan ve Eve’nin kıyafetinin tanıtım fragmanlarındaki gibi olmadığını, “daha az açık” olduğunu söyleyen oyuncuların bu serzenişleri haklı bulundu. Ana karakter Eve’nin kıyafetine eklenen detayların, biraz daha kapalı olması için yapıldığını iddia eden oyuncular, “sansürsüz” olarak lanse edilmiş bu oyunun aslında öyle olmadığını ve sansürlü olarak yayınlandığını belirtmekteler.

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ShiftUp tarafından geliştirilen bu yapım oldukça sansasyonel bir başlangıç yaptı. ShiftUp’ın fragmanlardakinden farklı bir şekilde oyunu yayınlaması, yanlış reklam iddialarına sebep oldu. Bu noktada PlayStation Stellar Blade iadelerini kabul edeceğini duyurdu. İlk etapta duyurulan içeriğin son sürümde yer almaması oyuncuların memnuniyetsizliği ile sonuçlandı.

PlayStation’dan gelen açıklamaya göre; Stellar Blade ana karakteri Eve’nin üzerindeki kıyafet oyunun son sürümü kapsamında sansürlenmiş durumda ve bundan dolayı marka Stellar Blade dijital kopyalarını iade alacak. Oyun piyasaya çıkmadan yalnızca birkaç gün evvel güncellenmiş ancak basına gönderilen kopyalarda güncelleme yer almadığı için PlayStation böyle bir problemle karşı karşıya kalmış oldu.

Stellar Blade İadeleri Nasıl Yapılacak?

Stellar Blade fiyatı yaklaşık 70 dolar seviyesinde ve oyunu iade etmek isteyenler ödedikleri tutar kadarı geri alabilecek. İade sürecinde ödeme yöntemi nasılsa aynı yöntemle iade yapılacak. Bu şekilde iade yapılamıyorsa ilgili tutar PlayStation Network cüzdanına aktarılacak.

Stellar Blade Sansürsüz Erişim Sağlanabilir mi? Stellar Blade Sansürsüz Oynanır mı?

Stellar Blade’in sansürsüz sürümüne erişim sağlamak isteyen oyuncular oldukça fazla ve bu versiyona nasıl erişebilirim diye araştırma yapmaktalar. Belirtilene göre perakende sürümler aracılığı ile sansürsüz versiyona erişilebilmekte; ancak bunun için oyuncunun fiziki Stellar Blade sürümüne sahip olması gerekmekte.

Oyunun fiziksel sürümünü kullanan oyuncu en son gelen güncellemeyi yapmadan, disk üzerinden Stellar Blade’i başlatarak oyunu sansürsüz oynayabilirler. Son güncellemenin otomatik bir şekilde başlaması durumunda ise oyunu kaldırıp diskten tekrar yükleyip ve güncellemeleri iptal ederek sansürsüz versiyonu oynayabilir. bu kapsamda PlayStation 5 kullanıcıları, güncelleme yapılmadan geçmek için internet bağlantısını kesebilirler.

Stellar Blade Nasıl Bir Oyun?

ShiftUp tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Stellar Blade 26 Nisan’da PlayStation 5 platformu için yayınlanmıştır. Tek oyunculu moda sahip olan yapım aksiyon – macera oyunu, role playing game ve dövüş oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Oyunda canavarlar, insanlığı yok etmek için bir savaş yönetmekte olup, ana karakter Eve ile komutasındakiler ise hayatta kalmaya ve dünyayı kurtarmaya çalışmaktalar.