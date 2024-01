Hayranlarına müjde, The Mandalorian’ın filmi geliyor. Peki The Mandalorian filmi ne zaman çıkacak, 2024 yılına yetişir mi?

Star Wars çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Dizi olarak milyonlara ulaşan The Mandalorian’ın filmi geliyor. Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu olarak duyuruldu. Hayranlarını mutlu eden duyuru sonrasında filmin çıkış tarihi merak edilmeye başlandı. The Mandalorian filmi ne zaman çıkış yapacak, kimler oynayacak, işte detaylar…

The Mandalorian Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu için detaylar açıklanmaya başlandı. Filmin çekimlerine 2024 yılının sonunda başlanacağı belirtildi. Buna göre, filmin 2025 yılından önce vizyona girmesi mümkün görünmüyor. En iyi ihtimalle 2025 yılında vizyona girecek yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu’nun yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturacak.

Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu’nun yapımcılığının ise Jon Favreau, Dave Filoni ve Kathleen Kennedy tarafından üstlenileceği öğrenildi. Bu yılın sonlarına doğru çekimlerinin başlamasının planlandığı filmin oyuncu kadrosuna dair detaylar ise henüz netleşmedi.

En güncel dizi, film, animasyon ve oyundan uyarlama yapımlar için buraya göz atabilirsiniz.

The Mandalorian Filmi İçin Yorumlar Gelmeye Başladı

Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu’nun duyurulmasının ardından, sosyal medyada binlerce hayran, yeni film hakkında yorum yapmaya ve görüşlerini dile getirmeye başladı bile. Filmin hakkında hayranların görüşlerinden bazıları şu şekilde:

“Filmin yapımcıları arasında Kathleen Kennedy ismini görünce moralim bozuldu doğrusu. Maalesef bu kadının yapımcısı olduğu filmlerden iyi bir şey çıkmadı şimdiye kadar. Ha, bu ilk başarılı projesi olur mu, olabilir; izleyip göreceğiz.”

“Tadında bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. 3. sezon bekleneni verememişti, halen neden film için zorlama bir işe giriyorlar anlamak mümkün değil. Star Wars popülerliğinden faydalanarak illa daha fazla kazanalım derdindeler.”

“Pedro Daddy mutlaka oyuncu kadrosunda bulunmalı. Eğer oyuncu kadrosunda Pedro Daddy olursa sırf onun için izleyecek geniş bir kitle olacaktır. Pedro Daddy yoksa ben izlemem şahsen.”

“Hep aynı senaryolardan gına geldi. Işın kılıcı istiyoruz artık. Umarım seyircilerin taleplerini dikkate alırlar da doğru düzgün bir film çıkar ortaya. Zaten seneye bu zamanlara tanıtımları düşmeye başlar. Nasıl bir şey ortaya çıkacağı da 3 aşağı 5 yukarı netleşir ve ona göre gideriz sinemaya ya da internete düşmesini bekleriz.”