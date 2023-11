The Walking Dead Destinies Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en popüler korku hayatta kalma dizilerinden biri olan The Walking Dead dizisini bilmeyen yoktur. Flux Games ekibi tarafından geliştirilen The Walking Dead Destinies oldukça büyük tepki topladı. Bugünkü yazımızda sizlere The Walking Dead Destinies oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak Oyunun temeline bakacak olursak dizide yer alan sahnelerin olduğunu görüyoruz. Her hayatta kalma oyununda olduğu gibi bu oyunda da hayatta kalmaya çalışırken bir yandan zombilerle mücadele edeceğiz.

Yönettiğimiz karakter ise Dizinin başrol oyuncusu Rick olacak, oynanış bakımından oldukça zayıf kalan yapım grafik konusunda da oldukça alt seviyede kalmış gözükyor.

The Walking Dead Destinies, 1 Aralık tarihinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak.