The Walking Dead The Ones Who Live Ne Zaman Çıkacak, İlk Fragman Geldi!

The Walking Dead evreni 2024 yılı ile birlikte genişleyecek. The Walking Dead The Ones Who Live ne zaman çıkacak sorusu yanıt buldu, ilk fragman da yayımlandı.

Hayranlarına müjde; yapımın başrollerinde Rick Grimes ve Michonne olacak. The Walking Dead: The Ones Who Live’den ilk fragman yayımlandı. The Walking Dead’in resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan ilk tanıtım videosu kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Beğenilen video ile birlikte dizinin yayım tarihi de netleşti. The Walking Dead The Ones Who Live ne zaman çıkacak ve diğer soruların cevaplarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

The Walking Dead The Ones Who Live Ne Zaman Çıkacak?

The Walking Dead’in Twitter (X) başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, dizinin 25 Şubat 2024 itibariyle AMC ve AMC+ da yayımlanacağı kaydedildi. “Michonne ve Rick, 25 Şubat’ta AMC ve AMC+’da #TheOnesWhoLive için geri dönüyor” denilen paylaşımda dizinin yaklaşık 2 dakikalık tanıtım videosu da yer aldı. İşte fragmanın da yer aldığı o paylaşım:

They'd set the world on fire for each other…



Michonne and Rick return for #TheOnesWhoLive on February 25th on AMC and AMC+. pic.twitter.com/ePTr2W1H5E — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) January 10, 2024

Kısa sürede 1,5 milyondan fazla görüntülenmeye yalnızca Twitter üzerinden ulaşan paylaşım, diğer sosyal mecralardaki izlenmeler ile birlikte 10 milyon rakamına yaklaştı. Twitter da binlerce yorum, beğeni ve yeniden paylaşım (RT) alan video, The Walking Dead hayranları tarafından bir hayli beğenildi.

Hayranlar Ne Dedi?

Rick Grimes ve Michonne’ün başrolünde olduğu yapım, Şubat ayı sonunda ekranlara gelecek. The Walking Dead’in hayranları tarafından sosyal mecralarda yapılan yorumların bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Kral geri döndü. Uzun zamandır bekliyorum bu diziyi. Neyse ki çıkış tarihini çok ileri bir döneme koymamışlar. Şunun şurasında 1 ay daha bekledik mi tamamdır…”

“Artık bence izleyicileri salmaları lazım. Etinden, sütünden, yününden faydalandılar. Yeni proje riskini alamıyorlar. Nasılsa tutmuş bir iş var diye aynı şekilde devam ediyorlar. Ha izlenmiyor mu, izleniyor. Onlar da buna güveniyor zaten.”

“Yürüyen ölülerin geri gelmesi konusunda beni bu kadar heyecanlandırabilen tek kişi Rick Grimes idi. Onun hatırına elbette izleyeceğim, heyecanla bekliyorum bakalım.”

“Don’t dead open inside… Nereden nereye değil mi? Gözümde canlanır koskoca mazi… İzleyeceğim elbette, geçmişin hatırı var, bekliyoruz.”