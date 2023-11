The Witcher Anime Filmi Sirens of the Deep Ne Zaman Çıkacak?

A Little Sacrifice anime filmi oluyor. Netflix tarafından düzenlenen Geeeked Week 2023 etkinliği kapsamında pek çok yeni projenin duyurusu yapıldı. Anime ve çizgi dizi uyarlamalarının duyurularının dikkat çektiği etkinlikte, yeni The Witcher anime filmi Sirens of the Deep de açıklanan yapımlardan oldu. Öğrenilen dikkat çekici bir diğer bilgi ise oyunda Geralt’ı seslendiren Doug Cockle’ın filmde de Geralt’ı seslendirecek olması. Sirens of the Deep ne zaman çıkacak sorusu şimdiden dile getirilmeye başlandı.

The Witcher Anime Filmi Sirens of the Deep Duyuruldu!

Netflix Geeeked Week 2023 kapsamında bomba haberler birbiri ardına geliyor. Bir süredir söylenti halinde olan yeni The Witcher anime filmi Sirens of the Deep de duyurulan yapımlar arasında kendisine yer buldu. Gerek anime tutkunları ve gerekse oyun severler Netflix’in bu uyarlama fikrinden son derece mutlu oldu.

En güncel anime oyun dizi uyarlama haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

The Witcher’ın resmi Twitter (X) hesabından bugün (11 Kasım Cumartesi) yapılan paylaşımda; “BÜYÜK DUYURU! Doug Cockle, 2024’ün sonlarında Netflix’e gelecek THE WITCHER: SIRENS OF THE DEEP’te Geralt’ı seslendirecek #GeekedWeek” ifadelerine yer verildi. İşte kısa sürede 1 milyondan fazla izlenmeye ulaşan The Witcher’ın o paylaşımı:

🚨 BIG ANNOUNCEMENT 🚨 Doug Cockle will be voicing Geralt in THE WITCHER: SIRENS OF THE DEEP, coming to Netflix late 2024 #GeekedWeek pic.twitter.com/Y71mbT2Bzw — The Witcher (@witchernetflix) November 10, 2023

Sirens of the Deep Anime Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Bu konuda henüz resmi bir tarih açıklanmış değil. Bununla birlikte, The Witcher anime filmi Sirens of the Deep’in 2024 yılı 2nci yarısında izleyiciler ile buluşması bekleniyor.

Yeni The Witcher Anime Filmi Sirens of the Deep İçin Anime Tutkunları ve Oyuncular Ne Dedi?

Netflix’in yeni duyurusunun ardından sosyal medyada gerek anime severler ve gerekse oyun tutkunları binlerce paylaşım yaptı. Genel olarak mutluluklarını dile getiren hayranların yorumlarından bazılarına göz atmak gerekirse:

“Doug Cockle müthiş bir adam. Böylesi doğru ve isabetli kararlar almaya devam ettikleri sürece Netflix sektördeki ağırlığını korur.”

“Doug Cockle’ın inanılmaz bir sesi var. En olmayacak şeyi bile izletme potansiyeline sahip. Keşke dizide de Henry Cavill’a dublaj yapsaymış.”

“Son günlerde en sevindiğim haber diyebilirim. Umarım Nightmare of the Wolf kalitesinde bir iş yapabilirler. Heyecanla bekliyorum.”

“Dizi çok kötüydü. Vesemiri konu alan anime filmi harika olmuştu umarım aynı performansı gösterebilirler ve dizinin kötü etkilerini ortadan kaldırabilirler. Bir kötü yapımı daha kaldıramayız.”