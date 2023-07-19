Threads mi Twitter mı – Hangisi Kazanır ?

Sosyal medya ortamı kısa süre önce, Meta’dan Threads adlı yeni bir rakibi memnuniyetle karşıladı. Twitter’ın ödeme duvarları da dahil olmak üzere daha agresif bir para kazanma stratejisine döndüğü bir zamanda, Threads ilk birkaç gününde bile platformuna kaydolan 100 milyon kullanıcıyla hızla büyüdü.

Doğal olarak ortaya çıkan soru şu: Twitter’dan Threads’e geçilmeli mi ? Cevabı bulabilmek adına her iki uygulamayı da karşılaştırmaya karar verdik.

Tasarım

Twitter’ın öncelikle metin tabanlı minimalist tasarımı, yıllardır Twitter’ın imzası haline geldi. Tersine, Threads, Instagram hikayelerini anımsatan bir kart düzeniyle daha görsel bir yaklaşımı benimsiyor, bu da onu bağlantıların ve haber hikayelerinin paylaşılması için mükemmel bir platform haline getiriyor ve daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Twitter

Olgun platformuyla Twitter, trend olan konular, doğrudan mesajlaşma, güçlü arama yetenekleri ve birden çok dil desteği dahil olmak üzere çok sayıda özellik sunuyor. Twitter ayrıca kullanıcılara gönderileri daha sonrası için taslak oluşturma ve kaydetme seçeneği de vaat ediyor. Ayrıca, kullanıcıların karmaşık konuşmalara kolayca katılmasını sağlayan karmaşık bir ileti dizisi sisteminin ek avantajı da var.

Kapak kısmında, henüz başlangıç aşamasında olan Threads, daha sadeleştirilmiş bir özellik grubuna sahip. Başlıca özelliği de, Twitter’ın 280 karakterlik sınırına göre oldukça fazla olan 500 karakterlik bir sınıra sahip metin tabanlı gönderiler etrafında dönüyor. Bununla birlikte, doğrudan mesajlaşma, keşif sayfaları ve hashtag desteği gibi işlevsel özellikleri henüz eksik. Ayrıca, taslakları kaydetme ve yayınladıktan sonra gönderileri düzenleme özelliği de yok.

Ancak Threads boş durmuyor; Meta yöneticileri, kullanıcılara yeni özelliklerin yolda olduğu konusunda güvence verdi. Yol haritasının, sonradan düzenleme, çoklu dil desteği ve geliştirilmiş masaüstü işlevselliği içerdiği bildiriliyor. Bu nedenle, Threads şu anda Twitter’a kıyasla daha az özellik açısından zengin olsa da, yakında açığı kapatmaya hazırlanıyor. Ayrıca Zuckerberg geçtiğimiz günlerde uygulamanın 1 milyar kullanıcıya ulaşana kadar reklamsız kalacağını söyledi.

Algoritma

Twitter, kullanıcı tercihlerine ve katılımına dayalı olarak tweetleri ortaya çıkaran karmaşık bir algoritma kullanıyor. İki feeding seçeneği sunuyor: biri kullanıcı ilgi alanlarına göre, diğeri ise kullanıcı tarafından takip edilen hesaplara göre düzenleniyor. Konular ise, bir kullanıcının bir hesabı takip edip etmemesine bakılmaksızın tüm kullanıcıların gönderilerinin göründüğü daha basit bir feeding yaklaşımını benimsiyor.

Kullanıcılar

Threads’in ilk kullanıcı tabanı, muhtemelen popüler fotoğraf paylaşım uygulamasıyla sorunsuz entegrasyon nedeniyle Instagram’ın hedef kitlesine doğru eğilmiş görünüyor. Twitter, daha geniş demografisi ile gazeteciler, politikacılar ve ünlüler dahil olmak üzere daha çeşitli bir kitleye hitap ediyor.

Doğrulama

Twitter’ın tartışmalı doğrulama için ödeme modeli eleştiri çekerken, Threads daha geleneksel bir doğrulama sürecini sürdürdü. Doğrulanmış Instagram hesapları, konu başlıklarında otomatik olarak mavi rozetlerini alarak daha güvenilir bir doğrulama sistemi sunuyor.

Temel uygulama içi farklılıkları daha iyi anlamak için bu grafiği oluşturduk.

Özellik Twitter Threads Tasarım Minimalist, metin tabanlı Kart düzeni, görsel olarak çekici Karakter Sınırı 280 (standart), 25.000 (Twitter Blue) 500 Video Sınırı 2 dakika 20 saniye (standart), Sınırsız (Twitter Blue) 5 dakika Taslak Gönder Mevcut Şu anda mevcut değil Doğrudan Mesajlaşma Mevcut Şu anda mevcut değil Algoritma Kullanıcı ilgi alanlarına ve takip edilen hesaplara göre Hayır (tüm kullanıcıların gönderileri görünüyor) Doğrulama Satın alınabilir Doğrulanmış Instagram hesaplarından aktarılmıştır Reklamlar Evet Şu Anda Reklamsız

Threads mi Twitter Mı ?

Devam eden bu sosyal medya düellosunda kazananı tahmin etmek bu aşamada oldukça erken. Her platform kendine özgü güçlü yönlere sahip. Ödeme duvarı politikası ve zehirli olduğu iddiasıyla ilgili eleştirilere maruz kalmasına rağmen, Twitter hala sağlam bir sadık kullanıcı tabanına ve zengin bir özellik yelpazesine sahip. Öte yandan, Threads, her ne kadar gelişmeye devam etse de, Instagram’ın devasa kullanıcı tabanından ve Meta’nın teknolojik uzmanlığından yararlanıyor.

Sonuç olarak, Threads ve Twitter arasında devam eden rekabet, sosyal medya platformlarının çok çeşitli kullanıcı tercihlerine ve deneyimlerine hitap edecek şekilde nasıl geliştiğine dair ilginç bir fikir sunuyor. Her platform, kullanıcılarına benzersiz avantajlar sağlar ve nihai seçim, bireysel kullanım alışkanlıklarına ve tercihlerine bağlıdır. Sosyal medya ortamı gelişmeye devam ettikçe, gelecekte daha heyecan verici gelişmeler öngörebiliriz.

Benim açımdan şimdiye kadar Threads, klavye savaşçıları için bir savaş alanını andıran Twitter’a kıyasla çok daha sakin bir alan olarak ortaya çıktı. Threads’in izleyeceği yolu tahmin etmek için henüz çok erken. Daha fazla kullanıcı platformda etkileşim kurmaya ve içerik oluşturmaya başladıkça daha net bir resim ortaya çıkacaktır.