Popüler video oyun ve canlı yayın platformu olan Twitch, geçtiğimiz saatlerde BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından engellendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan talep doğrultusunda erişim engeli getirilen Twitch tamamen kapanacak mı, yoksa erişim engeli kalkar mı? Twitch neden engellendi? Tüm bu soruların cevabını içeriğimizde derledik…

Twitch Neden Engellendi?

Gerçek zamanlı veri akışı yani canlı yayın platformu olan Twitch, Justin Kan ve Emmett Shear tarafından 2011 yılında kurulmuştur. Twitch.tv olarak da adlandırılan site esasında turnuvalar, espor müsabakaları ya da bireysel video oyunlarının canlı olarak yayınlanması amacı ile oluşturulmuştur. Twitch, 2023 yılı verilerine göre 7,5 milyon civarı yayıncıya, 31 milyonu aşkın günlük izleyici sayısına ve 140 milyon aylık tekil ziyaretçi sayısına sahipti.

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Geçtiğimiz saatlerde kullanıcıların platforma giriş yapamamaları neticesinde görüldü ki, Twitch’e erişim engeli getirilmiş. BTK tarafından engellenen sitenin henüz kesin olarak neden engellendiği bilinmiyor ancak, BTK resmi internet sitesinde yer alan sorgulama sayfasında görüldüğü üzere site, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine BTK tarafından engellenmiş.

Milli Piyango İdaresi’nin neden böyle bir talepte bulunduğu henüz açıklanmış değil. Bununla birlikte Twitch sitesinde bulunan casino gibi kumar oyunlarının varlığının, bu talebe sebep oluşturduğu düşünülmekte. Türkiye’de yasak olan kumar oyunlarının yayınlanması sebebi ile Twitch’e engel getirilmiş olabilir.

Buna benzer bir erişim engeli geçtiğimiz günlerde Kick platformuna da getirilmişti. Twitch’in rakibi olan Kick’in engellenmesini de Milli Piyango İdaresi talep etmişti ve bu talebin sebebi de Kick web sitesinin kumar kategorisine sahip olması idi. Bununla birlikte Kick, bahse konu kategorinin ülkemizdeki kullanıcılara kapatıldığını belirterek BTK’ya erişim engelinin kaldırılması için başvuruda bulundu. Ancak henüz BTK bu talebe karşılık vermedi ve kurumun erişim engelini kaldırıp kaldırmayacağı da Kick kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Diğer Sosyal Medya Sitelerine de Yasak Gelir mi?

Önce Kick’e ardından da Twitch’e gelen bu yasaklar diğer sosyal medya platform kullanıcılarını da telaşlandırdı. Bunların dışındaki sosyal medya platformları da yasaklanır mı sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bahse konu bu iki platformda da kumar içerikleri ile alakalı canlı yayınların gerçekleştirilmesi sonucunda erişim engelleri geldi. Farklı sosyal medya sitelerinde de aynı durum olursa Milli Piyango İdaresi, siteye erişim engeli talebini BTK’ya iletebilir. Fakat bununla ilgili henüz bir girişim bulunmamakta.

Twitch Erişim Engeli Ne Zaman Kalkar?

Kick ve Twitch erişim engelleri kalkar mı, ne zaman kalkar gibi pek çok soru, söz konusu sitelerin kullanıcıları tarafından merak edilmekte. Bu konuda henüz bir bilgi bulunmuyor. Önemli bir açıklama yapıldığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.