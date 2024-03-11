WhatsApp, Telegram’ın Beğenilen Özelliğini Getiriyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp, Telegram’da kullanıcıların en çok beğendiği özelliklerinden bir tanesi kendi bünyesine getiriyor.

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her gün kendisini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp, birçok farklı sosyal medya platformunun özelliklerinden faydalanmaya devam ediyor. Son olarak Telegram kullanıcılarını en sevdiği özelliği artık WhatsApp bünyesinde dahil etti.

İlk olarak WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan yeni özellik, uygulama üzerinden çıkartmaları düzenleme imkanı sunuyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan çıkartma oluşturma/düzenleme işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Yeni gelecek araç ile beraber çıkartma klavyesine erişip “oluştur” seçeneğini seçerek veya doğrudan görüntüyü açıp taşma menüsüne erişerek ve “etiket oluştur” seçeneğini seçerek bir görüntüden çıkartmayı kolayca dönüştürmek artık mümkün olacak.

Şu an için Beta aşamasında kullanıcıların testine sunulan özellik, kısa süre içerisinde tamamlanmış bir biçimde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

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