Snapchat Yeni Yapay Zeka Robotunu Duyurdu!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Snapchat, diğer rakipleri gibi uygulamasında yapay zeka robotuna yer vermeyi ihmal etmedi. Bugünkü yazımızda sizlere Snapchat’in yeni yapay zekası hakkında bilgi vereceğiz.

Snapchat, tüm kullanıcıları için ücretsiz olan yapay zeka sohbet robotundan sonra Plus Aboneleri için My AI’yi duyurdu. Oldukça kullanışlı olan yapay zeka robotunun gelin kullanıcılarına ne gibi faydalar sağlamakta bakalım.

İlk olarak Snapchat Plus abonelerinin kullanacağı bu yapay zeka robotu kullanıcılarının görüntülerini yapay zeka ile genişletebilmesi sağlandı.

Bunun yanında basit bir komut vererek istedikleri şekil, portre şekillerini oluşturmada yapay zekanın oldukça fazla faydası olacağı söylenmekte.