Instagram Yeni Profil Fotoğrafı Özelliği Açıkladı!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram, kullanıcılara profil fotoğrafı büyütme özelliği için yeni bir engelleme modeli açıkladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber sosyal medya uygulamaları insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Özellikle Instagram bu uygulamaların başında geliyor. Birçok insan arkadaşları ve çevresiyle güzel anlarını burada paylaşıyor ancak bazen tanımadığı insanların profilini görmesini istemiyor.

Uzun zamandır gizlilik ve güvenlik için ciddi çalışmalar yapan Instagram, nihayet köklü çözümler üretmeye başladı. Kullanıcıların yaptığı geri dönüşlere kulak veren Instagram, profil fotoğrafının büyütülmesini engellemeyi mümkün kıldı.

Instagram, yeni yaptığı güncellemelerle sürekli olarak profil güvenliğini artırmanın peşinde. İki faktörlü doğrulama, takip etmediğiniz hesaplardan gelen mesajların istek kutusuna düşmesi gibi önemli özellikler de kullanıcıları koruyan özellikler arasında.

Profil fotoğrafı engelleme özelliği ile beraber dolandırıcı ve sahte hesapların önüne geçilmesi hedefliyor. İlerleyen günlerde bu güncellemenin tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor.

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