Jonathan Majors Suçlu Bulundu, Marvel ve Disney Tarafından Kovuldu!

Saldırıdan ve tacizden hakkında dava açılan Jonathan Majors’ın yargılandığı dava nihayete erdi. Üçüncü derece saldırı ile tacizden; Manhattan’da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulunan 34 yaşındaki Jonathan Majors, Marvel tarafından kovuldu. 34 yaşındaki Majors’ın cezası ise henüz açıklanmadı. Mahkeme, oyuncunun cezasının 6 Şubat 2024 de açıklanmasına karar verdi. Mahkemenin vereceği cezadan önce, Marvel ve Disney oyuncunun biletini kesti bile. Her 2 kurum da oyuncunun yer aldığı projelerden çıkarıldığını açıkladı.

Jonathan Majors Suçlu Bulundu, Marvel Tarafından Kovuldu!

Ünlü oyuncu Jonathan Majors hakkında eski sevgilisinin şikayeti ile dava açılmıştı. Hakkında 4 suçtan dava açılan Jonathan Majors, bu suçlamalardan 2’sinden hüküm giydi. Hakkında 2 farklı saldırı ve 2 farklı taciz suçlaması yöneltilen Majors; söz konusu suçlamaların “üçüncü derece saldırı ve taciz” olanlarından suçlu bulunurken; ağırlaştırılmış taciz ve diğer saldırı suçundan ise beraat etti.

Jonathan Majors’un jüri üyelerince suçlu bulunmasının ardından, anlaşmalı olduğu kurumlar hemen harekete geçti. Marvel, Jonathan Majors’u kovdu. Avengers: The Kang Dynasty, artık Avengers 5 olarak anılacak. Bunun yanı sıra Disney de, oyuncunun kendi projelerinde artık yer alamayacağını deklare etti.

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Ne Olmuştu?

Geçtiğimiz Mart ayında, o zamanki sevgilisi ile araç içerisinde tartışan ünlü oyuncu Jonathan Majors; sevgilisi Grace Jabbari tarafından taciz ve saldırı ile suçlanmıştı. Arabadan çıktığı halde zorla arabaya bindirildiğini, bileğinin büküldüğünü ve tokatlandığını belirten Grace Jabbari’nin suçlamaları üzerine ünlü oyuncu tutuklanmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen ünlü oyuncu, buna rağmen kamera kayıtları, yaralanma görselleri ve mesajlar gibi delillerle suçlu bulundu.

Marvel ve Disney Projeleri İptal Edildi!

Jonathan Majors’un suçlu bulunmasının ardından Marvel ve Disney zaman kaybetmeksizin oyuncuyla yollarını ayırdıklarını açıkladılar. Walter Mosley’nin “The Man in My Basement” adlı romanının yakında çıkacak uyarlamasından çıkarılan ünlü ismin oynadığı ve ABD ordusuna ait olan bir reklam filmi de yayından kaldırıldı.

Marvel’ın Jonathan Majors’u kovmasının ardından Avengers: The Kang Dynasty’in artık Avengers 5 olarak anılacağı öğrenildi. Ayrıca yakında çıkacak bir başka projede de yer alacak oyuncunun Walt Disney Studios tarafından iş anlaşmasına son verildi.

Hayranları Üzgün!

Başarılı oyuncunun aldığı cezadan sonra 1 yıla kadar hapis yatabileceği öğrenilirken, oyuncunun hayranları da yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile üzüntülerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Keşke böyle bir suç işlemeseymiş… Loki’de kendine bağlamıştı bizi…”

“Bütün planları alt üst eden bir karar olmuş. Kendisi için zor bir süreç olduğu kadar çalıştığı kurumlar için de bir hayli zor olacaktır diye düşünüyorum.”

“Bundan önce çok karakter değişti; Thanos, War machine, Ross gibi… Pek bir şey olacağını düşünmüyorum.”