Touchpad Kapatma ve Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok insan dizüstü bilgisayar kullanıyor. Dizüstü bilgisayar kullanırken harici ekipmanlara gerek kalmıyor. Özellikle Touchpad sayesinde kullanıcılar harici mouse kullanmak zorunda kalmıyor. Ayrıca Touchpad seçeneğini istediğiniz zaman kapatma ve etkinleştirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer dizüstü bilgisayar kullanırken Touchpad kullanmak istemeyen biriyseniz, Touchpad özelliğini basit bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz. Özellikle son yıllarda çıkan dizüstü bilgisayarlar da Touchpad özelliği etkinleştirip devre dışı bırakmak tek tuş ile gerçekleşiyor. Ancak çoğu kullanıcı bu özellikten haberdar değil.

Touchpad kullanımı devre dışı bırakmak için Aygıt Yöneticisi‘nin yardımıyla devre dışı bırakılabilir. Ayrıca bilgisayarınıza indirdiğiniz üçüncü parti uygulamalarla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Aygıt Yönetici Kullanarak Touchpad’i Devre Dışı Bırakma

İlk olarak bilgisayarınızda Aygıt Yöneticisi’ni açın. Bu işlemi kısa yolla yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Çalıştır komutunu açmanız gerekiyor. Windows ve R tuşlarına aynı anda basarak, Çalıştır kısmını açın ve Devmgmt.msc yazıp aratın. Bu işlemi takip ederek Touchpad kapatma ve etkinleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Aygıt Yöneticisi ekranınızda olduğunda, HID uyumlu fare girişlerini görmek için Fareyi ve diğer işaretleme aygıtlarını genişletin.

Ekranda görünen ilk HID uyumlu fare seçeneğine sağ tıklayın ve “Devre Dışı Bırak” butonuna tıklayın.

“Bu aygıtı devre dışı bırakmak çalışmasının durmasına neden olacak. Bunu gerçekten devre dışı bırakmak istiyor musunuz?” soru olarak bilgisayarınızın ekranına gelecektir, bu soruya evet diyerek onaylayın.

Genellikle HID uyumlu fareyi devre dışı bırakmak, yerleşik dokunmatik alanı devre dışı bırakılmalıdır. Touchpad’i tekrardan etkinleştirmek için, HID uyumlu fare girişine sağ tıklayıp Etkinleştir seçeneğine basmanız yeterli olacaktır. Bu işlemle beraber çok kolay bir şekilde Touchpad kapatma ve etkinleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

BIOS Üzerinde Touchpad’i Devre Dışı Bırakma

Touchpad’i etkinleştirmek için BIOS üzerinde de basit bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Günümüzde hemen hemen her bilgisayarda BIOS üzerinden birçok ayar yapılabilir.

Dizüstü bilgisayarınızda bu seçeneğin var olup olmadığını öğrenmek için ilk olarak BIOS’a giriş yapmanız gerekiyor. BIOS içerisinde yer alan Setup kısmında “Trackpad” seçeneğini “Disabled” olarak değiştirin ve bu seçeneği kaydedin.

Engelleyici Kullanarak Touchpad’i Devre Dışı Bırakma

Windows çalıştıran bir dizüstü bilgisayarda touchpad kapatma ve etkinleştirme için yardımcı olacak birkaç ücretsiz araç var. Bu araçları kullanarak da Touchpad’i devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu araçlardan en sık karşımıza çıkanı TouchPad Blocker’dır. TouchPad Blocker üzerinde sadece hızlı ve doğru işlemlerin yanı sıra, birçok özelliği devre dışı bırakıp etkinleştirmeye olanak sağlar.

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