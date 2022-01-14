TSMC Çip Üretiminde Rekor Yatırım Planlıyor

Günümüzde ürettiği çipler ile tanınan TSMC, 2021 yılının son çeyreğinde karında %16.4 bir artış elde ederek büyük bir başarıya imza attı. TSMC, bu büyümenin 2022 yılında da devam edeceğini ön görüp çip üretimde rekor bir yatırım planlıyor. Şirket önümüzdeki yıl için 100 Milyar dolarlık bir genişleme planı yaptığını duyurdu.

TSMC, üretim kaynaklarını 2022 senesinde daha da artırmak için yaklaşıl 40-44 milyar dolar bir bütçe ayırdı. Şöyle ki bu bütçe geçtiğimiz sene yaklaşık 30 milyar dolardı. Bildiğiniz üzere TSMC, dünyanın en büyük çip üreticisi ve Apple ve Qualcomm‘un ana üreticisi olarak biliniyor.

TSMC, Al ve 5G gibi teknolojilerle desteklenen güçlü çip talebi ve akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, arabalarda ve her türlü makinede birçok ihtiyacı karşılıyor.

2022 senesindeki artışı karşılamak için Arizona ve Japonya‘da yeni üretim fabrikaları kurmayı planlayan TSMC, gün geçtikçe zirvedeki yerini korumayı garantiliyor.

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