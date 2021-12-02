Qualcomm, Yeni Windows İşlemcisini Tanıttı!

Qualcomm, her yıl düzenlediği Snapdragon Teknoloji Zirvesi‘nde birkaç yeni ürünü duyuruyor ve akıllı telefonlar için Snapdragon 8 Gen 1 ve oyun cihazları için Snapdragon G3x Gen 1 işlemcisini tanıttıktan sonra; şimdi Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 işlemciyi tanıttı.

Adından da anlaşılacağı gibi Snapdragon 8cx Gen 3, geçen yıl piyasaya sürülen 8cx Gen 2 işlemcinin bir üst modeli. Windows cihazları için piyasaya çıktı. Fakat bu tarz cihazlar için 5nm işlemiyle üretime giren ilk yonga seti. Şirket ayrıca CPU performansında; yüzde 85 iyileşme ve yüzde 60 daha hızlı GPU performansı sözü verdi.

İşlemci, Qualcomm’un Snapdragon X55, X62 ve X65 5G modemleri için destek sunuyor. Özetlemek gerekirse, Snapdragon X65, 10Gbps’ye kadar en yüksek indirme hızı sunuyor. Snapdragon X55, 7.5Gbps’ye kadar hız sunarken Snapdragon X62, 4.4Gbps’ye kadar hız vaat ediyor.

Video konferans için daha iyi otomatik odaklama; otomatik beyaz dengesi ve otomatik pozlama vaat eden Qualcomm’un Spectra ISP’sini içeriyor. 4 adede kadar eşzamanlı kamerayla birlikte 24 MP’ye kadar tek bir kamerayı destekliyor ve ayrıca 30 fps’de 4K HDR video çekimi, 480 fps’de ağır çekim 720p video desteği de vaat ediyor.

Çip artık daha hızlı okuma ve yazma hızları sunan UFS 3.1 depolamayı destekliyor. İstenmeyen arka plan seslerini iptal etmek için; Qualcomm Gürültü ve Yankı İptali teknolojisine sahip Qualcomm Voice Suite de var.

Şirket, çipin “çok günlük pil ömrünü” desteklediğini iddia ediyor; ancak bununla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 tarafından desteklenen cihazların 2022’nin ilk yarısında piyasaya çıkmasını bekliyoruz.