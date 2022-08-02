Popüler olmak, en çok izlenen YouTube videolarının en iyi performans gösteren önceki videolarıyla ortak olan tek yanıdır. Charlie Bit My Finger veya Chocolate Rain gibi YouTube videoları, YouTube içeriğinin ilk birkaç yılında viral hale gelse de, muhtemelen şu anda viral olan video türleri arasında olmayacaklardı.

Hatta çocuk programları ve müzik videoları artık YouTube’da en çok izlenen içerikler arasında yer alıyor. Özellikle müzik videoları, akış sitesinde büyük başarı elde etti ve yakın zamana kadar YouTube tarihinde en çok izlenen videoların çoğunluğunu oluşturuyor. Bununla birlikte, müzik videoları en çok izlenen ilk 10 videonun önemli bir bölümünü oluşturmaya devam ediyor. Gelin

Tüm Zamanların En Çok İzlenen YouTube Videosu Hangisi?

Baby Shark Dance, YouTube’da şimdiye kadar en çok izlenen video. Çocuk şarkısı, Kasım 2020’de Despacito’nun İspanyolca versiyonunu geride bıraktı.

Tüm Zamanların En Çok İzlenen 10 Youtube Videosu

Pinkfong — Baby Shark Dance (11.04 Milyar İzlenme) Luis Fonsi — Despacito featuring Daddy Yankee (7.93 Milyar İzlenme) LooLoo Kids — Johny Johny Yes Papa (6.40 Milyar İzlenme) Ed Sheeran — Shape of You (5.77 Milyar İzlenme) Wiz Khalifa — See You Again featuring Charlie Puth (5.59 Milyar İzlenme) Cocomelon Nursery Rhymes — Bath Song (5.54 Milyar İzlenme) ChuChu TV — Phonics Song with Two Words (4.76 Milyar İzlenme) Mark Ronson — Uptown Funk featuring Bruno Mars (4.64 Milyar İzlenme) Miroshka TV — Learning Colors Multi-Colored Eggs on the Farm (4.60 Milyar İzlenme) Masha and the Bear — Recipe for Disaster (4.50 Milyar İzlenme)

10. Masha and the Bear — Recipe for Disaster (4.50 Milyar İzlenme)

9. Miroshka TV — Learning Colors Multi-Colored Eggs on the Farm (4.60 Milyon İzlenme)

8. Mark Ronson — Uptown Funk featuring Bruno Mars (4.64 Milyar İzlenme)

7. ChuChu TV — Phonics Song with Two Words (4.76 Milyar İzlenme)

6. Cocomelon Nursery Rhymes — Bath Song (5.54 Milyar İzlenme)

5. Wiz Khalifa — See You Again featuring Charlie Puth (5.59 Milyar İzlenme)

4. Ed Sheeran — Shape of You (5.77 Milyar İzlenme)

3. LooLoo Kids — Johny Johny Yes Papa (6.40 Milyar İzlenme)

2. Luis Fonsi — Despacito featuring Daddy Yankee (7.93 Milyar İzlenme)

1. Pinkfong — Baby Shark Dance (11.04 Milyar İzlenme)