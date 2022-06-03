Türk Telekom Bedava İnternet 2022

Türk Telekom bedava internet 2022 paketleri ile kullanıcılarına sürpriz yapmaya devam ediyor. Avea paketleri dahil olmak üzere Türk Telekom internet paketlerine ücret ödemeden sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca Türk Telekom bedava internet sayesinde her ay faturalı ve faturasız tarifelere hediye internet dağıtılıyor.

Türk Telekom’un müşterilerine özel yapmış olduğu özel gün kampanyaları ile birlikte de; her ay farklı bir kampanya ile bedava internet kazanabilirsiniz. İnternet paketiniz bitti diye üzülmenize gerek yok. GSM operatörü bu sayede biten internet paketimizi dolduruyor ve moral bozmadan devam edebiliyoruz.

Türk Telekom Selfy 1 GB Bedava İnternet Paketi

Paket Adı: Türk Telekom Selfy Mor Hediye

İçeriği: 1 GB Bedava internet

Ücreti: Ücretsiz – Sadece Hattınıza Ücret Yükleme

Türk Telekom Selfy 1 GB bedava internet almak için yapmanız gereken işlem; “MOR HEDIYE” yazarak bu mesajı “4545” numarasına göndererek katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca hattınıza tek sefer olmak üzere 25 TL veya üzerinde bir yükleme yapmalısınız.

Türk Telekom Online İşlemler Bedava İnternet 2022

Paket Adı: Türk Telekom Online İşlemler Bedava internet

İçeriği: 1 GB Bedava internet

Ücreti: Ücret Yok

Türk Telekom uygulaması olan online işlemler sayesinde bedava internet kazanabilirsiniz. Türk Telekom online işlemler uygulaması ile birlikte 1 GB bedava internet kazanabilmek için yapmanız gereken işlem:

Online işlemler uygulamasını telefonunuza indirmeniz ve kendi numaranızı uygulama üzerinden TL yüklediğiniz taktirde; bedava internet kazanabilirsiniz. Ancak bedava internet alabilmek için “1 GB KAZAN” mesajını 5555 numarasına göndermeniz gerekiyor; gönderim sonrası gelecek onay mesajı sayesinde hattınıza bir hafta kullanabileceğiniz 1 GB bedava internet yüklenecektir.

Türk Telekom TL Yükle Bedava internet Kazan Kampanyası

Paket Adı: Türk Telekom TL Yükle / Kazan

İçeriği: 1 GB – 5 GB arası Bedava internet

Ücreti: 15 TL Üzeri Hat Yüklemesi

Türk Telekom hattınıza TL yükleyerek bedava internet kazanıyorsunuz bunun için hattınıza 15 TL veya üzerinde bir yükleme yaptığınızda size günlük olarak kullanabileceğiniz 1 GB bedava internet hediye edecektir. TL yükle kampanyası er ay güncellenir. Bu yüzden 1 GB bedava İnternet dışında 2 GB bedava internet veya 5 GB bedava internet bile kazanabilirsiniz.

Türk Telekom 10 GB Ücretsiz İnternet 2022 Paketi

Bu kısımda Türk Telekom müşterilerine özel televizyon reklamı kampanyası 10 GB bedava internet kazanabilmek için “GIGA” yazarak bu mesajı yine 5555 numarasına göndermeniz gerekmektedir. Bu kampanya sadece bir kullanım için geçerlidir. kampanya dahilinde Bir hafta boyunca sadece iki gün kullanabileceğiniz Önce kayıt bedava internet hattınıza yüklenecektir.

Türk Telekom 4 GB Ballı Hediye İnternet 2022 Fırsatı

Paket Adı: Türk Telekom Ballı 4 GB

İçeriği: 4 GB Bedava internet

Katılım Ücreti: Ücretsiz

Türk Telekom yeni gelen müşterilere özel bedava 4 GB internet vermektedir. Yeni Türk Telekom müşterisi iseniz yapmanız gereken işlem “BALLI 4 GB” mesajını 2070 numarasına göndermeniz gerekmektedir.