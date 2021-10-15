Turkcell Özel Numara Kapatma Ve Açma (2021)

Numara gizleyerek yani gizli numara yöntemi ile arama yapmak, aramayı yapan kişiler için bir güvenlik önlemi, çağrıyı alan kişi için ise tam olarak bir tehdit haline geliyor. Numaranızı gizli duruma getirip birini aradığınız zaman, aramış olduğunuz kişi sizin kim olduğunuzu bilemez ve sizin hakkınızda herhangi bir bilgiye kesinlikle ulaşamaz. Arayan kişi olduğunuz zaman numara gizlemek oldukça güvenli ve iyi bir seçenek gibi gözükse de aranan kişi olduğunuz zaman şartlar her zaman aynı şekilde olmuyor.

Önümüzde numara engelleme gibi bizi zor durumlardan kurtaracak bir seçenek var gibi gözükse de can sıkacak bir durumun nereden ne şekilde geleceğini bilemezsiniz. Numara gizleyerek ara yapma yöntemi ile arayan kişi açısından düşünüldüğü zaman telefon numaranızın tanımadığınız ve bilmesini istemediğiniz kişilerin eline geçmesini istememeniz oldukça doğal bir durumdur. Gizli bir numaradan çağrı almamak istiyorsanız bazı yöntemler sayesinde bu durumu kolay bir şekilde engelleyebilirsiniz. Gizli numaralardan gelen çağrıları engelleme işlemi GSM operatörünüzün size sağlayacağı bir işlemdir ve bunun için çok basit yöntemler vardır.

Turkcell Gizli Numaradan Arama Yapma Prosedürleri

Diğer bütün GSM operatörlerinde olduğu gibi Turkcell de abonelerine numara gizliliği konusunda ciddi bir şekilde yardımcı oluyor. Turkcell aboneleri, numarasını bilmesini istemediği bir kişiyle veya başka bir durumda arama yapmadan önce numaralarını gizleyerek, daha sonra oluşabilecek her türlü kötü durumdan kaçınabilirler. Bu durumda kullanıcıların iki seçeneğini bulunmaktadır. Telefon numaranızı doğrudan arama yaptığınız ekranında ya da telefonunuzun Ayarlar bölümünde bulunan işlemler sayesinde gizli bir duruma getirebilirsiniz. Unutmayın, arama ekranında numara gizleme işlemi gerçekleştirirseniz, bu işlem sadece bir defaya mahsus bir numara gizleme işlemi olacaktır.

Arama yaptığınız çağrı ekranında numaranızı gizlemek için;

Telefonunuzdan arama yaptığınız ekrana giriş yapın.

Arama ekranında öncelikle #31# şeklinde tuşlama yapın.

Yapmış olduğunuz bu tuşlamadan sonra arama yapmak istediğiniz telefon numarasını tuşlayınız.

Ardından gizli bir şekilde aramayı gerçekleştirin.

Android telefonlarda numara gizlemek için;

Telefonunuzun “Ara” şeklindeki bölümüne giriş yapın.

Ardından “Seçenekler” bölümüne girin.

Daha sonra “Arama Ayarları” menüsüne girin.

“Ek Ayarlar” seçeneğine tıklayın.

“Arayan Kimliği” bölümüne girin.

“Numarayı Gizle” seçeneğini işaretledikten sonra numaranızı gizlemiş olacaksınız.

iOS telefonlarınızda numaraları gizlemek için;

“Ayarlar” ismiyle bulunmakta olan menüye girin.

“Telefon” bölümüne tıklayın.

“Aramalar” seçeneğine gidin.

“Numaramı Göster” seçeneğini açıksa kapalı konuma getirin.

Turkcell, abonelerine gizli numaralardan gelen aramaları engelleyebilmek için bir imkan sunmaktadır. İstemediğiniz bir durumda ve şekilde tarafınıza gelen rahatsız edici ve tehdit edici gizli numara aramalarını engellemek için yapmanız gereken basit birkaç işlem vardır. Turkcell de diğer GSM operatörlerinden farklı bir şekilde özel numara aramalarına telefon numaranızı kapattığınız zaman sizi arayan gizli numaranın sahibine bu aboneye numara gizleyerek ulaşamayacağınızı bildirmektedir.

Turkcell Özel Numaraya Kapama

Bir Turkcell operatörüne ait hatta sahipseniz turkcell özel numara kapatma yapmak, telefon numaranızı gizli numaralardan gelen çağrılara kapatabilmek için arama ekranına girdikten sonra *253# şeklinde tuşlama yaparak arama tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek olmadan numaranızı gizli numaralardan gelen çağrılara kapatmış olursunuz. Özel numara kapatma turkcell işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi biri sizi gizli numaradan aramaya çalıştığı zaman sizin gizli numaralardan çağrı kabul etmediğinizi söyleyen bir bant kaydıyla karşılaşacaktır. Turkcell gizli numara kapatma işlemi burada anlattığımız yöntemlerle basit bir şekilde yapabileceğiniz bir işlemdir.

Turkcell Özel Numaraya Açma

Numaranızı gizli numaralardan gelen çağrılara daha önce kapattıysanız turkcell özel numara açma işlemi için aynı yöntemi uygulayarak tekrar numaranızı gizli çağrılara açık bir hale getirebilirsiniz. Telefonunuzun arama ekranına girdikten sonra *253# tuşladıktan sonra arama tuşuna basın ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan telefonunuz özel numaradan gelen çağrılara açık bir hale gelecektir. Bu sayede turkcell özele açma işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız.

Burada bahsettiğimiz işlemleri tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilir ve ihtiyacınız olan gizlilik ya da bu gizliliğe karşı koyma yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Turkcell özel numaraya açma ve kapama işlemi anlattığımız şekilde oldukça basit bir işlemdir. Bu gizlilikten yararlanmak istediğiniz durumlar olabilir. Numaranızın bilinmesini istemediğiniz durumlarda bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Ya da sürekli olarak gizli numaralardan çağrı alıyorsanız ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa bu durumdan kurtulmak anlattığımız yöntemler sayesinde oldukça basit olarak karşımıza çıkıyor.

İster arayan kişi olun ister aranan kişi olun, anlattığımız yöntemleri anlattığımız şekilde uyguladığınız takdirde ihtiyacınız olan durum için gerekli işlemlere ulaşabileceksiniz. Bu bilgiler sayesinde isterseniz numaranızı gizli bir hale getirerek rahatça arama yapabilecek, isterseniz de dışarıdan gelen gizli numaralara karşı kendinizi koruma altına alabileceksiniz. Bu sayede her iki durumda da ihtiyacınızı kolay bir şekilde karşılayarak gizliliği sağlamış olacak ve bu hizmetten faydalanmış olacaksınız.