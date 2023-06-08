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Türkiye Ekonomik Kriz Nedeniyle Dünyanın En Pahalı iPhone’unu Satıyor

1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.599 ABD doları. Türkiye'de fiyat iki kattan fazla artarak 3.273 dolar oldu. Ancak bu miktarın yalnızca 1.636 doları Apple'a gidiyor. Paranın geri kalanı vergi olarak Türk hükümetine gidiyor.

Ayşen Sıla

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Teknoloji fiyatları tüm dünyada artıyor. Amiral gemisi akıllı telefonların maliyeti eskiden 600-700 dolardı, ancak şimdi 1000 doların üzerine çıkabiliyor. Bunun nedeni, akıllı telefonların iletişim araçlarından daha fazlası haline gelmesinden kaynaklanıyor. Artık kameralar, oyun oynama yetenekleri ve çok daha fazlası gibi özelliklere sahipler.

Ülkemizde işler daha da vahim. Son 30 gün içinde Türkiye’deki Apple ürünlerinde üç fiyat artışı görüldü. Bu, Türkiye’nin artık dünyanın en pahalı iPhone’unu sattığı anlamına geliyor. Detaylar burada…

Hükümetin otoriter politikaları ve yüksek vergi oranlarıyla daha da kötüleşen artan yaşam maliyetiyle adeta çırpınıyoruz. Kriz en çok barınma ve gıda fiyatlarında göze çarpıyor. Ancak teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere ithal ürünlerin maliyeti de önemli ölçüde arttı. Bu durum birçok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı.

Türkiye’deki ekonomik kriz, Türk Lirası’nın değerinin keskin bir şekilde düşmesine neden oldu. Bu, dolar için daha yüksek vergi oranları ve döviz kurları ile birlikte ithal ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ürünlerini Türkiye’de satan Apple, bir ay içinde birçok kez fiyatlarını ayarlamak zorunda kaldı. Sonuç olarak, 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, Türkiye’de satın alırsanız artık dünyanın en pahalı iPhone’u.

1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.599 ABD doları. Türkiye’de fiyat iki kattan fazla artarak 3.273 dolar oldu. Ancak bu miktarın yalnızca 1.636 doları Apple’a gidiyor. Paranın geri kalanı vergi olarak Türk hükümetine gidiyor.

Devlet, akıllı telefonlardan, imalatçı şirketin elde ettiği kârdan çok daha fazla vergi geliri topluyor. 128 GB depolama alanına sahip standart iPhone 14’ün ülkemizde maliyeti 1818 dolar. Bu çok para! Merak ediyorsanız işte dünyada iPhone’un en pahalı olduğu ülkeler listesi:

ÜlkeYerel FiyatABD doları cinsinden
Türkiye42.499 Türk Lirası1818 dolar
Brezilya7599 real1547 dolar
Macaristan449990 forint1307 dolar
Çek Cumhuriyeti26490 çek1199 dolar
Danimarka8299 kron1192 dolar
Meksika20999 peso1210 dolar
Hollanda1019 euro1090 dolar
Belçika1019 euro1090 dolar
Almanya999 euro1069 dolar
Avusturya999 euro1069 dolar
İrlanda1029 euro1101 dolar
İtalya1029 euro1101 dolar
Portekiz1039 euro1111 dolar
Finlandiya1039 euro1111 dolar
ispanya1009 euro1079 dolar
Fransa1019 euro1090 dolar
Lüksemburg985 euro1054 dolar
İsviçre929 frank1022 dolar
Birleşik Krallık849 sterlin1056 dolar
Hindistan79900 rupi967 dolar
Yeni Zelanda1599 Yeni Zelanda Doları967 dolar
Singapur1299 ABD doları963 dolar
Norveç10990 kron995 dolar
Tayland32900 baht945 dolar
Kore1250000 won957 dolar
Filipinler56990 peso1017 dolar
Çin5999 yuan841 dolar
Japonya119800 yen855 dolar
Tayvan27900 yeni Tayvan doları907 dolar
Malezya4199 ringgiti911.34
Hong Kong6899 Hong Kong doları879 dolar
Avustralya1399 dolar931 dolar
Birleşik Arap Emirlikleri3399 dirhem925 dolar
Kanada1099 dolar822 dolar
Amerika Birleşik Devletleri799 dolar799 dolar
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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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