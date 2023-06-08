Türkiye Ekonomik Kriz Nedeniyle Dünyanın En Pahalı iPhone’unu Satıyor

Teknoloji fiyatları tüm dünyada artıyor. Amiral gemisi akıllı telefonların maliyeti eskiden 600-700 dolardı, ancak şimdi 1000 doların üzerine çıkabiliyor. Bunun nedeni, akıllı telefonların iletişim araçlarından daha fazlası haline gelmesinden kaynaklanıyor. Artık kameralar, oyun oynama yetenekleri ve çok daha fazlası gibi özelliklere sahipler.

Ülkemizde işler daha da vahim. Son 30 gün içinde Türkiye’deki Apple ürünlerinde üç fiyat artışı görüldü. Bu, Türkiye’nin artık dünyanın en pahalı iPhone’unu sattığı anlamına geliyor. Detaylar burada…

Hükümetin otoriter politikaları ve yüksek vergi oranlarıyla daha da kötüleşen artan yaşam maliyetiyle adeta çırpınıyoruz. Kriz en çok barınma ve gıda fiyatlarında göze çarpıyor. Ancak teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere ithal ürünlerin maliyeti de önemli ölçüde arttı. Bu durum birçok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı.

Türkiye’deki ekonomik kriz, Türk Lirası’nın değerinin keskin bir şekilde düşmesine neden oldu. Bu, dolar için daha yüksek vergi oranları ve döviz kurları ile birlikte ithal ürünlerin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ürünlerini Türkiye’de satan Apple, bir ay içinde birçok kez fiyatlarını ayarlamak zorunda kaldı. Sonuç olarak, 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, Türkiye’de satın alırsanız artık dünyanın en pahalı iPhone’u.

1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.599 ABD doları. Türkiye’de fiyat iki kattan fazla artarak 3.273 dolar oldu. Ancak bu miktarın yalnızca 1.636 doları Apple’a gidiyor. Paranın geri kalanı vergi olarak Türk hükümetine gidiyor.

Devlet, akıllı telefonlardan, imalatçı şirketin elde ettiği kârdan çok daha fazla vergi geliri topluyor. 128 GB depolama alanına sahip standart iPhone 14’ün ülkemizde maliyeti 1818 dolar. Bu çok para! Merak ediyorsanız işte dünyada iPhone’un en pahalı olduğu ülkeler listesi:

Ülke Yerel Fiyat ABD doları cinsinden Türkiye 42.499 Türk Lirası 1818 dolar Brezilya 7599 real 1547 dolar Macaristan 449990 forint 1307 dolar Çek Cumhuriyeti 26490 çek 1199 dolar Danimarka 8299 kron 1192 dolar Meksika 20999 peso 1210 dolar Hollanda 1019 euro 1090 dolar Belçika 1019 euro 1090 dolar Almanya 999 euro 1069 dolar Avusturya 999 euro 1069 dolar İrlanda 1029 euro 1101 dolar İtalya 1029 euro 1101 dolar Portekiz 1039 euro 1111 dolar Finlandiya 1039 euro 1111 dolar ispanya 1009 euro 1079 dolar Fransa 1019 euro 1090 dolar Lüksemburg 985 euro 1054 dolar İsviçre 929 frank 1022 dolar Birleşik Krallık 849 sterlin 1056 dolar Hindistan 79900 rupi 967 dolar Yeni Zelanda 1599 Yeni Zelanda Doları 967 dolar Singapur 1299 ABD doları 963 dolar Norveç 10990 kron 995 dolar Tayland 32900 baht 945 dolar Kore 1250000 won 957 dolar Filipinler 56990 peso 1017 dolar Çin 5999 yuan 841 dolar Japonya 119800 yen 855 dolar Tayvan 27900 yeni Tayvan doları 907 dolar Malezya 4199 ringgiti 911.34 Hong Kong 6899 Hong Kong doları 879 dolar Avustralya 1399 dolar 931 dolar Birleşik Arap Emirlikleri 3399 dirhem 925 dolar Kanada 1099 dolar 822 dolar Amerika Birleşik Devletleri 799 dolar 799 dolar