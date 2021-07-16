Türkiye İçin POCO X3 GT, MIUI 12.5 İle Geliyor!

Xiaomi’nin alt markası Redmi, Mayıs ayı sonunda Çin’de Redmi Note 10 Pro 5G‘yi piyasaya sürdü. Bu akıllı telefonun uluslararası pazarlarda POCO X3 GT olarak piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Cihazın resmi duyurusu öncesinde, MIUI 12.5 yapıları şirketin sunucusunda yayınlandı.

Xiaomi Firmware Updater’a göre, yakında çıkacak olan POCO X3 GT, en az üç bölgesel MIUI yazılım yapısına sahip olacak. Bu üç yazılım Türkiye, Küresel ve Endonezya sürümü olarak ayrılacak. Yani bu bilgilere dayanarak POCO X3 GT ülkemizde de görücüye çıkacak.

Yakışıklı büyük olasılıkla POCO’nun bulunduğu tüm pazarlarda piyasaya sürülecek. Ancak, bu bölgeler için MIUI yapıları henüz yayınlanmadı. POCO X3 GT, yalnızca yeniden markalanmış bir Redmi Note 10 Pro 5G olduğundan tüm özelliklerin aynı kalmasını bekliyoruz.

Bu nedenle, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,6 inç FHD+ 120Hz LCD ekran ve Corning Gorilla Glass Victus koruması, MediaTek Dimensity 1100 işlemci, LPDDR4x RAM, UFS 3.1 depolama, 64MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) gibi özellikler bekleyebiliriz.