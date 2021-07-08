Türkiye’de Hizmet Veren En İyi 3 Dijital Yayın Platformu

Dijital yayıncılık son yıllarda geleneksel yayıncılığın en büyük alternatifi olmuştur. Bir internet sitesi üzerinden özel ve sadece o siteye telifli olarak yayınlanan diziler ve filmlerle birlikte uzun yıllar önce vizyona girmiş ve gösterim hakkı o platform tarafından satın alınmış olan dizi ve filmler de dijital yayın platformlarında yayınlanıyor.

Biz de bu yazımızda Türkiye’de hizmet vermekte olan dijital yayın platformlarından bahsetmek istedik. Bu platformlara geçmeden önce bunlarla ilgili kısa bir teknik bilgi vermek isteriz.

Dijital Yayıncılık Nasıl Yapılır?

Dijital yayıncılık aslına bakılırsa internet altyapılarının güçlenmesi ve internet üzerinden veri transferinin daha kolay yapılabilmesinden sonra birden hızlanan bir olgu oldu. Zira dijital yayıncılıkta internet üzerinden transfer edilen dosya tipi video dosyayı olduğu için ve bu dosyaların boyutları da oldukça yüksek olduğu için hızlı veri transferi imkanı olmadan önce internet üzerinden bu dosyaları hızlı bir şekilde transfer etmek mümkün olmuyordu.

Tabii ki geçmişte de internet üzerinden video yayınlayan siteler mevcuttu. Ancak bu sitelerde yayınlanan videolara ait verinin daha hızlı transfer edilebilmesi için video boyutu küçültme tarzı işlemler yapılması gerekiyordu.

Aslına bakılırsa bugünün dijital yayıncılığında da video boyutu küçültme tarzında işlemler yapılıyor. Tıpkı internet altyapısı gibi video boyutu küçültme işleminde kullanılan teknolojiler de gün geçtikçe daha fazla gelişiyor. Bunun sonucunda da bir videonun boyutu küçültüldüğünde kalitesinde çok ciddi bir kayıp meydana gelmiyor. Bu tip kaliteli video boyutu küçültme işlemi yapan uygulamalardan birine bu bağlantı üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

İşte dijital yayın platformları da her ne kadar internet altyapısının gelişmesiyle birlikte kullanıcılarına bünyelerinde yer alan yayınları daha hızlı iletiyor olsa da bu tip video boyutu küçültme tarzındaki işlemleri duruma göre kullanabiliyor.

Tabii ki bunlar çok daha teknik konular. Ancak temelde dijital yayıncılığın nasıl yapıldığını anlamaya çalıştık.

Daha derin teknik boyutuna girdiğimizde ise çok büyük çapı olan dijital yayın platformlarında yoğun yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerinin kullanıldığını da bilmenizde fayda var. Bunlar hangi kullanıcıya hangi dizi veya filmin önerileceğine dair analizlerde kullanılıyor.

Şimdi gelin Türkiye’de hizmet veren dijital yayın platformlarına yakından göz atalım.

Netflix

Dijital yayıncılık denince bu alanda çığır açmış ve hala sektörün öncüsü konumunda olan Netflix ile başlamazsak olmazdı. Her ne kadar Türkiye’de halihazırda en çok izlenen dijital yayın platformu olmasa da dünyanın en çok abonesi olan ve çeşitli film ve dizilerin dijital yayın platformu Netflix. Ulaşabildiğimiz son verilere göre Netflix’in dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Netflix’in Türkiye’deki abonesi sayısı ise 3 milyon civarında. Tabii ki bu sayı her geçen dakika daha da artıyor diyebiliriz.

Aslına bakılırsa Netflix, 1997 yılında kurulduğunda bir DVD satma ve kiralama şirketi olarak hizmet veriyordu. O yıllarda DVD’ler çok meşhurdu ve bir film izlemenin en efektif yolu da DVD’lerin pahalı olması nedeniyle DVD kiralamaktı.

Netflix’in bu noktada yaptığı yenilik ise DVD kiralamak ve satın almak için müşterilerin mağazaya gelmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaktı. İsteyenlere kataloglarından seçtikleri DVD’leri kargo ile gönderme gibi bir kolaylık sunuyorlardı. Bu bakış açısı o yıllarda dahi şirketin yaptıkları işe yeni bir soluk getirdiğini ortaya koyuyordu.

Zamanla bu sektördeki ilerlemeleri çok yakından takip eden ve teknolojinin gelişmesi ile her zaman yakın ilişki içerisinde olmayı başaran bir şirket halini alan Netflix, bugünkü halini aldı ve tamamen internet üzerinden ücretli abonelikle film ve dizi dışında her türlü içeriğin izlenebildiği bir dijital platform olmayı başardı.

Türkiye’de 2016 yılından beri hizmet vermekte olan Netflix’in sektörde bu kadar büyük paya sahip olmasını ise gelişmiş teknik altyapısına borçlu. İnternete bağlı olan her cihaza özel uygulaması olan platform, bütün cihazlarda hiçbir sıkıntı meydana gelmeden çalışıyor. Video kalitesi ise otomatik olarak internetin bağlantı hızına göre ayarlanabiliyor. Bu da düşük internet bağlantı kalitesi olan cihazlarda dahi Netflix’in sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Türkiye’de hizmet veren yerli platformların belki de en büyük eksiği bunu sorunsuz bir şekilde sağlayamamış olmaları.

Netflix’in üyelik ücretleri ise şu şekildedir:

Temel Plan : İyi çözünürlükle sadece tek bir cihazla içerik izleme. Aylık 26,99 TL .

: İyi çözünürlükle sadece tek bir cihazla içerik izleme. Aylık . Standart Plan : Full HD video kalitesi ve aynı anda iki cihazın birden yayın izlemesine imkan tanınıyor. Aylık 40,99 TL .

: Full HD video kalitesi ve aynı anda iki cihazın birden yayın izlemesine imkan tanınıyor. Aylık . Özel Plan: Ultra HD görüntü kalitesi ve aynı anda 4 cihazın içerik izleyebilmesine imkan tanınıyor. Aylık 54,99 TL.

Amazon Prime Video

Dünyanın en büyük 4’ncü şirketi olan e-ticaret ve alışveriş platformu Amazon’un prime statüsünde yer alan üyeleri için sunmuş olduğu dijital yayın platformu Amazon Prime Video, Türkiye macerasına 2020’nin Eylül ayında başladı.

Amazon Prime Video platformunu sadece bir dijital yayın platformu olarak düşünmemek gerekir. Zira Amazon Prime Video üyeliği, Amazon’un özel statüdeki üyeleri olan Prime üyeliği ile birlikte Amazon’da ürün satın almada sunulan avantajlar ile birlikte geliyor.

Ancak yine de uygun fiyatı ile Türkiye’deki en cazip yayın platformlarından biri olmayı başarıyor.

Henüz Türkiye’de diğer platformlar kadar kabul görmese de dünyada Netflix’ten sonra en çok abonesi olan ikinci dijital yayın platformu olmayı başarmış durumda. Platformun orijinal içerik sayısı ise oldukça fazla. Ayrıca bu içeriklerin bazıları oldukça iyi ödüller kazandı.

Gün geçtikçe popülerliğini arttıran Amazon Prime Video servisinin ücreti ise Amazon alışveriş sitesinde ayrıcalıklı ürün satın almayı sağlayan Prime üyeliği ile birlikte geliyor. Fiyatı ise aylık sadece 7,90 TL.

BluTv

Türkiye’nin en eski ve en çok kullanıcıya sahip platformu ise BluTv. BluTv, 2015 yılında kuruldu ve sadece Türkiye’de yayın yapmaya devam eden bir dijital platform olarak yayıncılığına devam ediyor diyebiliriz.

Türkiye’nin kurulduğu günden bu yana en çok orijinal içerik üretimi yapan platformu olan BluTv, bu alanda yaptığı yatırımların neticesini almış durumda.

Türkiye’nin fenomen Youtube dizilerinden Sıfır Bir’i bünyesine katması ve sonrasında gelen birbirinden kaliteli orijinal içerikleriyle BluTv, ülkemizin en çok ilgi gören dijital yayın platformu olmayı başardı.

Özellikle dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından biri olan Discovery’nin BluTv’nin %35’ini satın almasının ardından şirketin Discovery tarafından üretilmiş bütün içeriklerin telif hakkına sahip olmasıyla birlikte işler BluTv için bambaşka bir hal aldı haliyle.

Hem içerik sayısı hem de içerik kalitesinde artış görülen platformda halihazırda 10 bin saatten uzun süreli Discovery içerikleri yer alıyor. Ayrıca bu sayede dünyanın en büyük yayıncılık şirketlerinden biri olan Discovery’de bu şekilde Türkiye pazarında kendine yer edinmiş oldu.

BluTv’nin aylık üyelik ücreti ise 19,90 TL. Ayrıca platformun yapmış olduğu kampanya ile yıllık aboneliklerde ücret aylık 9,90 TL’ye düşüyor. BluTV’nin yıllık abonelik fiyatı ise 118,80 TL.