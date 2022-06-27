TURKTICARET.Net Tüm Altyapısını Yeniledi!

Kuruluşundan bu yana TURKTICARET.Net her geçen gün genişleyen hizmet yelpazesi ile elektronik pazaryeri işletmeciliği ve internet hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Son yıllarda tüm hizmet altyapısını yeniledi.

TURKTICARET.Net Hizmetleri

Turkticaret.Net internet servisleri konusunda birçok hizmeti sizlere sunar bunlar;

Domain

Hosting

Marka Tescili

Sunucu

SSL

Hazır Web Sitesi

Microsoft

Domain

Domain bir web sitenin adıdır. Bir domain web sitenizin fiziksel bir adrese eşdeğeridir. Bir haritanın yol tarifi sağlayabilmesi için bir adrese ihtiyaç duyduğu gibi, bir web tarayıcısının da sizi bir web sitesine yönlendirmesi için de bir domaine ihtiyaç duyar. Domaine ek olarak uzantılarda ekliyoruz Peki bu uzantılar nelerdir?

Örneklemek gerekirse;

“turkticaret.net” domain adresinde .net bir alan adı uzantısıdır.

Alan adı uzantılarında en çok kullanılan; com, net ve org uzantılarıdır.

Domainler ICANN adlı bir kuruluş tarafından denetlenir. Domain satın alırken aldığınız şirketin ICANN akreditasyonuna sahip olmasına dikkat ediniz. TURKTICARET.Net bu akredistasyona sahip 5 Türk firmasından bir tanesidir.

Sizlerde domain almak istiyorsanız TURKTICARET.Net’te yeni üyelere özel .com 2.49 $ kampanyasından hemen yararlanmak için https://www.turkticaret.net/domain-sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hosting

Kuruluşların ve bireylerin internette bir web sitesi veya web sayfası yayınlaması için gerekli olan web alanıdır.

Turkticaret.Net’in hosting hizmetleri;

Bireysel Hosting: Turkticaret.net bireysel hosting hizmetlerinde dünya genelinde kullanılan popüler hazır web sitesi uygulamalarına %100 uyumlu olarak çalışan bir sistem ile ilerlemektedir. Kişisel web siteleriniz için bireysel Hosting kullanmak daha yararlı olacaktır.

Turkticaret.net bireysel hosting hizmetlerinde dünya genelinde kullanılan popüler hazır web sitesi uygulamalarına %100 uyumlu olarak çalışan bir sistem ile ilerlemektedir. Kişisel web siteleriniz için bireysel Hosting kullanmak daha yararlı olacaktır. Kurumsal Hosting: Gelişen teknoloji ile internet sadece kişisel hayatımızda değil kurumsal hayatımızda da büyük yer kaplıyor. İnternetin kurumsal ihtiyaçları yönelik çözümleri de her geçen gün gelişmektedir. Bu alandaki ihtiyaçların en büyük bölümü Kurumsal hostinglerdir. Tercih edilen Hosting hizmetleri arasında yerini uzun zamandır korumaktadır.

Gelişen teknoloji ile internet sadece kişisel hayatımızda değil kurumsal hayatımızda da büyük yer kaplıyor. İnternetin kurumsal ihtiyaçları yönelik çözümleri de her geçen gün gelişmektedir. Bu alandaki ihtiyaçların en büyük bölümü Kurumsal hostinglerdir. Tercih edilen Hosting hizmetleri arasında yerini uzun zamandır korumaktadır. Bayi Hosting: Sınırsız disk alanı ve trafik imkanı sağlayan bayi hosting paketleri içerisinden size en uygun olanını seçip web siteleriniz arasında ki kaynak paylaşımını kontrol edebilirsiniz.

Sınırsız disk alanı ve trafik imkanı sağlayan bayi hosting paketleri içerisinden size en uygun olanını seçip web siteleriniz arasında ki kaynak paylaşımını kontrol edebilirsiniz. VIP Hosting: Turkticaret.net VIP Hosting hizmeti ile müşterilerine ayrıcalıklı bir hizmet sağlıyor. VIP Hosting hizmet ile bireysel ya da kurumsal alanda ki projelerinizi için internet üzerinde ayrıcalıklı bir yere sahip olacaksınız.

Turkticaret.net VIP Hosting hizmeti ile müşterilerine ayrıcalıklı bir hizmet sağlıyor. VIP Hosting hizmet ile bireysel ya da kurumsal alanda ki projelerinizi için internet üzerinde ayrıcalıklı bir yere sahip olacaksınız. WordPress Hosting: Yazılımın gerekliliğini en iyi karşılayan Hosting planıdır. Günümüzde pek çok büyük site bile WordPress alt yapısı kullanmaktadır. Hızlı, efektif, sürekli iyileştirmeye açık ve güvenli bir kod yapısına sahiptir.

Yazılımın gerekliliğini en iyi karşılayan Hosting planıdır. Günümüzde pek çok büyük site bile WordPress alt yapısı kullanmaktadır. Hızlı, efektif, sürekli iyileştirmeye açık ve güvenli bir kod yapısına sahiptir. Cpanel Hosting: Linux sunucularda Hosting müşterilerinin işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarına olanak sağlayan lisans gerektiren bir web Hosting kontrol panelidir.

Linux sunucularda Hosting müşterilerinin işlemlerini görsel ve interaktif olarak yapmalarına olanak sağlayan lisans gerektiren bir web Hosting kontrol panelidir. Plesk Lisansları: Web Hosting otomasyon sistemidir. Windows ve Linux sunucuları için geliştirilmiş çeşitleri işlemleri yapabileceğiniz yönetimi basit bir paneldir.

Web Hosting otomasyon sistemidir. Windows ve Linux sunucuları için geliştirilmiş çeşitleri işlemleri yapabileceğiniz yönetimi basit bir paneldir. Linux Web Hosting: Linux işletim sisteminin altyapısı ile kurulmuş bir web sitesi barındırma aracıdır.

Linux işletim sisteminin altyapısı ile kurulmuş bir web sitesi barındırma aracıdır. Windows Hosting: En çok tercih edilen Hosting türlerinden biridir. Windows işletim sistemi kullanılan sunucularda kullanılır. ASP ve ASP.net tabanlı yazılımlarda sorunsuz çalışır.

Yüksek güvenlikli altyapı ile tam koruma sağlayan hostinglere aylık sadece 8.25TL’ye Turkticaret.Net sayesinde ulaşabilirsiniz. Tüm fiyatlarının içerisinde panel ücretleri de dahildir.

İnternette varlığınızı oluşturduktan sonra bunu TURKTICARET.Net’ten alacağınız marka tescil hizmeti ile markalaşmaya ilerletebilirsiniz. TURKTICARET.Net aynı zamanda bu web sitelerinizin reklamlarını yapabileceğiniz THEADX Türkiye’nin ilk programatik reklam platformunun kurucusudur.

Yakın zamanda yeni sürprizler ile geleceğini duyuran TURKTICARET.Net’in yeniliklerini bekliyoruz.