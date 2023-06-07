TV+ Nedir – Alınır Mı ? İçerikleri

Son zamanlarda sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan bir akış hizmetini farkettiniz mi ? Anna Rice’ın Vampirle Görüşme uyarlaması ve diğer birçok seçeneğiyle reklamlarda karşımıza çıkan TV+ ile ilgili herşeyi bu yazımızda derledik. Makaleyi okumaya devam edin.

TV+ Nedir

TV+ Turkcell tarafından kurulan dijital bir platformdur. Bu platform genel olarak online bir şekilde televizyon izlemek amacıyla tercih edilmektedir. Dizi, film gibi belirli içeriklerin aksine TV+ platformu daha çok yerli ve yabancı televizyon kanallarının çevrimiçi yayınlarını yapmaya odaklanmaktadır.

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen platformlardan biri olan TV+ sadece kanalların yayınları değil aynı zamanda film, dizi ve benzer içerikleri de bünyesinde barındırır. Sosyal televizyon programları, interaktif içerikler, yeni filmler ve televizyon dizileri yine bu platformu kullanan aboneler ile buluşturulmaktadır.

2014 yılında yayınlanan TV+ platformunda yerli ve yabancı 150’den fazla kanalı bulabilmek, bu kanalları anlık olarak takip ederek izleyebilmek mümkündür. Kısaca TV+ mobil cihazlarından, bilgisayarlarından ve tabletlerinden televizyon kanallarını izlemek isteyen bireyler için üretilmiş bir platformdur.

Turkcell şirketinin hizmetlerinden biri olan TV+ belirli bir ücret karşılığında kullanılabilen uygulamalardan biridir. Bu uygulama telefon ve benzeri teknolojik aletlere ücretsiz bir şekilde indirilebilir ancak uygulamadaki içerikleri izleyebilmek için abonelik sistemine sahip olmak gerekir.

Abone olmayan kullanıcılar, eğer platformda yer alan bir içeriği izlemek isterlerse kiralama yöntemini tercih edebilirler. Bunun için öncelik olarak film veya içerik kiralama ücretlerini ödemeleri gerekir. Turkcell şirketinin sunduğu uygulamalardan biri olan Turkcell TV+, Turkcell ve Superonline kullanıcılarının faturalarına yansıtılır. Ancak Turkcell müşterisi olmayan diğer kullanıcılar banka kartları, kredi kartları ve benzer yöntemler ile ödeme yaparak TV+ kullanabilirler.

TV+ İçerikleri

İçeriklerin arasında pek çok dizi, film, belgesel ve eğlence kategorisini barındıran Turkcell TV+, kendine has bir arşivleme sistemine sahip. Şayet belgesel ve dizi film içeriklerini TV’ye benzer bir akışa sahip kanallardan izlerseniz, ek ücret ödemenize gerek kalmıyor. Ancak dijital bir platform olduğu için bant yayınları beklentilerinizi karşılamayabilir.

Bu kanallar haftanın 7 günü 24 saat sinema, dizi ve belgesel yayını yapan kanalları da seviye seviye aylık ücretlerle açtırabilirsiniz. Nitekim bu kanalların uydulardaki sinema, dizi ve belgesel kanallarından çok da farkları bulunmuyor. İstediğiniz içeriği istediniz zaman, istediğiniz kısımdan izlemeniz mümkün olmuyor.

Sunulan diğer seçenekler ise satın alma ya da kiralama sistemleri. Arşivde bulunan dizi, film ya da belgeselleri, Turkcell faturanızla birlikte ödemek kaydıyla izlemeniz mümkün. Arşivde ise eski tarihlerde yayınlanmış olsa da kült diziler, önemli belgeseller ve ödüllü filmler bulunuyor.

Artıları İzlediğiniz bir televizyon dizisini ya da filmini istediğiniz gibi durdurup oynatabiliyorsunuz.

Ekran içinde ekran özelliği sayesinde başka bir yerde başlamak üzere olan programı takip edebiliyorsunuz.

Maksimum 24 saat geri alma özelliği ile kaçırdığınız bir içeriği rahatlıkla seyredebiliyor ve ileri, geri sarabiliyorsunuz. Eksileri Film ya da dizi izlemek için seç izle seçeneği bulunuyor ve bunların genellikle %90’ı ücretli oluyor.

Kanalların HD olması güzel olsa da rakiplerine oranla (uydu yayınları) kanal sayıları yetersiz kalabiliyor.

Yan uygulamalarda uyumluluk sorunları yaşanabiliyor.

4K yayın seçeneği bulunuyor lakin 4K yayın veren pek kanal yok.

İçerik ya da abonelik ücretleri herkes için uygun düzeyde değil.

Alınır Mı ?

Sonuç olarak Turkcell TV+, bir platform olarak Turkcell’in diğer hizmetlerinin tamamlayıcısı konumunda. Bir başka deyişle bu hizmet, Turkcell’in diğer hizmetleriyle desteklendiğinde anlam kazanıyor. Peki Turkcell abonesi değilseniz operatör değiştirmeye değer mi? Eğer Netflix gibi halihazırda platformlara aboneyseniz bizce buna gerek yok. Ancak herhangi bir dijital platform aboneliğiniz yoksa, Turkcell TV+, Turkcell abonesi olmanızı sağlayacak bir hizmettir diyebiliriz.