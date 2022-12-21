Twitter geçmişinizi nasıl indirirsiniz?

Twitter harika bir sosyal ağ oldu, ancak Elon Musk tarafından yakın zamanda satın alınması platformu kaosa sürükledi. Toplu işten çıkarmalar, gönüllü işten çıkarmalar ve diğer iç sorunlar sorun yaratırken, birçoğu bunun yakın gelecekte başarısız olabileceğini tahmin ediyor.

Tüm bu durumdan dolayı pek çok insan artık Twitter’dan ayrılmanın doğru zamanı olduğunu düşüyor ve alternatif sosyal medya platformları arıyor. Mastodon bunlardan sadece biri ve siz de artık farklı platformlara doğru yelken açmanın zamanı geldi diye düşünüyorsanız, tweet’lerinizin kaydını yanınızda götürebileceğinizi bilmelisiniz. Aşağıdaki adımlar size bu kısacık işlemin nasıl yapılacağını açıklıyor.

Twitter verilerinizi nasıl indirirsiniz? Twitter’daki hesap ayarlarında gizlenmiş bir özellik, şirketin ‘hesap bilgileri, hesap geçmişi, uygulamalar ve cihazlar, hesap etkinliği, ilgi alanları ve Reklam verileri’ içerdiğini belirttiği hesabınızın bir arşivini indirmenize olanak tanır. Bunu yapmak için, bu basit adımları izlemeniz gerekir. Giriş yapın

Twitter hesabınızın web sürümüne giriş yapın ve Daha fazla seçeneğini tıklayın. Twitter hesabınızın web sürümüne giriş yapın veseçeneğini tıklayın. Ayarlara gidin

Ayarlar ve Destek > Ayarlar ve Gizlilik > Hesabınız‘ı seçin. ‘ı seçin. Verilerinizi indirin

Hesabınız bölümünde, Verilerinizin bir arşivini indir‘e tıklayın Hesabınız bölümünde,‘e tıklayın Sen olduğunu doğrula

Devam etmek için hesabınızı doğrulamanız gerekecek, bu yüzden kodu girin.



Devam etmek için hesabınızı doğrulamanız gerekecek, bu yüzden kodu girin. Arşiv iste

Kodunuzu girdikten sonra Arşiv iste düğmesini tıklayın.



Twitter’ın indirmenizi hazırladığını bildiren bir mesaj görmelisiniz, ancak bu 24 saat kadar sürebilir. Yani, umarım Twitter, arşivinizin Zip dosyası gelen kutunuzda görünene kadar devam eder.



Ortaya çıktığında, varlıklar ve veriler olarak adlandırılan birkaç klasör ve ayrıca Arşiviniz.html adlı bir HTML dosyası içerdiğini görmelisiniz. Twitter geçmişinize bakmak istiyorsanız, ikincisini bir tarayıcı penceresinde açın ve sol taraftaki sütundan Tweetler seçeneğini seçin. Artık yıllar boyunca söylediğin her şeyi görebilirsin. Umarım Twitter ortadan kaybolmaz, ancak en azından ortadan kalkarsa, üzerinde geçirdiğiniz sürenin ve yaptığınız konuşmaların bir kaydına sahip olursunuz.



Arkanızda iz bırakmak istemiyorsanız Twitter hesabınızı da silmenizi öneririz. Kodunuzu girdikten sonradüğmesini tıklayın.Twitter’ın indirmenizi hazırladığını bildiren bir mesaj görmelisiniz, ancak bu 24 saat kadar sürebilir. Yani, umarım Twitter, arşivinizin Zip dosyası gelen kutunuzda görünene kadar devam eder.Ortaya çıktığında, varlıklar ve veriler olarak adlandırılan birkaç klasör ve ayrıca Arşiviniz.html adlı bir HTML dosyası içerdiğini görmelisiniz. Twitter geçmişinize bakmak istiyorsanız, ikincisini bir tarayıcı penceresinde açın ve sol taraftaki sütundan Tweetler seçeneğini seçin. Artık yıllar boyunca söylediğin her şeyi görebilirsin. Umarım Twitter ortadan kaybolmaz, ancak en azından ortadan kalkarsa, üzerinde geçirdiğiniz sürenin ve yaptığınız konuşmaların bir kaydına sahip olursunuz.Arkanızda iz bırakmak istemiyorsanız Twitter hesabınızı da silmenizi öneririz.