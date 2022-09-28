TWRP Nedir? Nasıl Çıkılır?

Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarda bir kurtarma menüsü vardır ve bu menü “Recovery” olarak adlandırılır. Bu yazımızda Team Win Recovery Project nedir ve Team Win Recovery Project nasıl çıkılır gibi soruların yanıtlarını sizlere vermeye çalıştık.

Team Win Recovery Project Nedir?

TWRP yani Team Win Recovery Project kullanıcıların pek çok farklı işlemi bir arada gerçekleştirmesine ve cihazın hemen hemen tüm özelliklerini bir arada görüntülemesine olanak tanıyan bir menüdür. Cihaza farklı ROM kurulumu yapmak için de Teamwin Recovery Project kullanılabilir.

Cihaz bilgilerinin yedeklerinin alınması için TWRP kullanılabileceği gibi alınan yedeklerden sonra cihaza yapılan çeşitli ROM ve işlemci güncellemelerinin cihazı olumsuz yönde etkilediği durumlarda da TWRP menüsü üzerinden güncellemelerin eski haline döndürülmesi söz konusu olabilir.

TWRP Ne İşe Yarar?

Team Win Recovery Project ile cihazın ROM güncellemeleri detaylı bir şekilde yapılabilir. Cihaza yeni ROM atamaları gerçekleştirilebilir. Telefon sıfırlama ve benzeri işlemleri yapmak da mümkündür. TWRP menüsü üzerinden aşağıda sıraladığımız işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Telefonunuza Root ve ROM yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzun depolama, modem, EFS ve benzeri birimlerinde bulunmakta olan verilerin tamamının yedeklemesini yapabilir ya da önceden yedeklenen verileri cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Telefonunuza format atabilirsiniz.

Telefonunuza hard reset atma işlemi yapabilirsiniz.

Teamwin Recovery Project (TWRP) menüsünü kullanmak için kullanıcının telefonu üzerinde önceden bazı işlemleri yapmış olması gerekir. TWRP, BootLoader kilidi olan telefonlarda kullanılamayacağından söz konusu kilidin kapalı olduğu cihazlarda öncelikle kilit açılmalıdır.

TWRP menüsüne giriş yapmak için telefon bilgisayara bağlanmalı ve ilgili işlemler bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmelidir.

TWRP Ekranından Çıkma

Cihazın sürekli olarak TWRP’ye girmesi durumunda TWRP ekranından çıkma işleminin yapılması gerekir. Bu durumda sorun genellikle boot bölümünün silinmesinden ya da üzerine TWRP yazılmasından kaynaklanır. TWRP boot olarak flash’landığı durumlarda bu sorunun giderilebilmesi için telefonun stock ROM’unun yeniden flash’lanması gerekir.

Cihaz ADB ve fastboot üzerinden flash’landıysa ve daha sonra TWRP modunda takılı kaldıysa izlemeniz gereken işlem adımları şu şekildedir:

Bootloader menüsüne girilir.

Menü 3 seçenekle açılarak Fastboot’a girilir.

Telefon bilgisayara bağlanır.

ADB ve Fastboot açılır.

Telefon için Stock Recovery indirilir.

Fastboot flash recovery dosyaadi.img yazılır ve Stock Recovery flash’lanır.

Telefon bu adımla birlikte brick olmaktan çıkar.

TWRP’nin daha güvenli bir şekilde kullanılması için flash’lanmamalıdır. Yalnızca fastboot boot recovery dosyaadi.img yazılmalıdır.

TWRP Nasıl Kaldırılır?

TWRP kurulumu yapıldıktan sonra cihazın sistem kurulumu sırasında yapılan yanlışlar neticesinde cihazın istenildiği gibi çalışmaması kullanıcıların sık yaşadığı problemlerdendir. Bu tür durumların önlenmesi için cihaza kurulumu yapılan TWRP’nin kaldırılması gerekliliği doğabilir. TWRP kaldırmak için TWRP kurulumu yapıldığı sırasında Recovery sekmesinde alınan tüm yedek dosyalar TWRP üzerinden sisteme yeniden entegre edilmelidir.

TWRP kurulumuna başlanmadan önce cihazdaki tüm sistem dosyalarının yedekleri alınarak söz konusu dosyaların bilgisayara kaydedilmesi gerekir. Daha sonra TWRP kurulumu tamamlanarak cihazda gerçekleştirilecek işlemler tamamlanmalıdır.

Yapılan güncelleme işlemleri sırasında yanlış bir işlem yapılırsa cihaz istenildiği şekilde çalışmayabileceğinden yapılması gereken sistem dosyalarını eski haline getirmek ve TWRP’yi kaldırmaktır.

TWRP kaldırma için kuruluma başlamadan önceki yedekleme dosyalarına gereksinim duyulur. TWRP kurulumunu eski haline getirmek için TWRP bölümünde Recovery seçilir, yedeklenen sistem dosyaları akıllı telefona geri yüklenir. Bu işlemin ardından cihazın yeniden başlatılmasıyla birlikte TWRP kurulumundan önceki hale geri dönülür.

Eğer sistem dosyalarının yedeklemesi alınmadıysa TWRP kaldırma işlemi için cihazın işletim sistemine uygun ROM dosyaları bulunarak cihaza yüklenmelidir.