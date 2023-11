Ubisoft 10 Oyunun Sunucusunu Ocak 2024 İtibariyle Kapatıyor

Fransız oyun geliştiricisi ve yayıncısı, video oyun dünyasının önemli aktörlerinden olan Ubisoft, bazı oyunlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Aralarında popüler Assassin’s Creed’in de bulunduğu birtakım oyun grubunun sunucusu yakın zamanda kapanacak. Ubisoft 10 oyunun sunucusunu Ocak 2024 itibariyle kapatıyor.

Ubisoft 10 Oyunun Sunucusunu Ocak 2024’te Kapatacak

Oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Ubisoft, online erişime açık olan, pek çok platform aracılığı ile ulaşılabilen birtakım oyunlar için desteğini kesiyor. Bu oyunlar arasında hala severi ve oyuncusu bulunan Assassin’s Creed serisi, Heroes of Might and Magic 6, Brotherhood, Revelations ve Ghost Recon Future Soldier gibi yapımlar da bulunuyor.

Ubisoft oyunlara desteğini keseceği tarih olarak 25 Ocak 2024’ü işaret etti. Bu karardan en çok etkilenen PC kullanıcıları olacak gibi görünüyor; çünkü baktığımızda bahse konu oyunların 6’sı bilgisayarda oynanabilen oyunlar.

Bunların yanı sıra belirtmek gerekir ki söz konusu oyunlar oynanmaya ve listelenmeye devam edecekler. Fakat sunucun kapanması ile birlikte çok oyunculu destekle birlikte, kullanıcılar Ubisoft hesaplarını oyun içine bağlayamayacaklar. Ayrıca hali hazırda var olan çevrimiçi özelliklerden de faydalanamayacaklar. Ubisoft’un desteğini kaldırdığı oyunlar için yakın zamanda Ubisoft Connect Ödül Programı da kaldırılacak.

Ubisoft’un Desteğini Kaldıracağı Oyunlar

Ocak 2024 itibarı ile Ubisoft’un sunucularını kapatacağı oyunlar aşağıdaki gibidir:

Assassin’s Creed 2 (Xbox 360) — (2009 yılında Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon- macera oyunudur.)

(2009 yılında Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon- macera oyunudur.) Assassin’s Creed Brotherhood (Mac) — (Ubisoft Montreal tarafından 2010 yılında geliştirilen aksiyon- macera oyunudur.)

(Ubisoft Montreal tarafından 2010 yılında geliştirilen aksiyon- macera oyunudur.) Assassin’s Creed Liberation HD (PlayStation 3, Xbox 360) — (Assassin’s Creed serisinden Ubisoft tarafından PlayStation Vita için geliştirilmiş bir video oyunudur.)

(Assassin’s Creed serisinden Ubisoft tarafından PlayStation Vita için geliştirilmiş bir video oyunudur.) Assassin’s Creed Revelations (PC) — (Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Assassin’s Creed serisinin 4. büyük video oyunudur.)

(Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Assassin’s Creed serisinin 4. büyük video oyunudur.) Ghost Recon Future Soldier (PC) — (Ubisoft tarafından PlayStation 3, Xbox 360 ve Microsoft Windows için geliştirilmiştir. Üçüncü şahıs taktik nişancı video oyunudur.)

(Ubisoft tarafından PlayStation 3, Xbox 360 ve Microsoft Windows için geliştirilmiştir. Üçüncü şahıs taktik nişancı video oyunudur.) Heroes of Might and Magic 6 (PC) — (Black Hole Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir strateji oyunudur.)

NCIS (PC) — (Ubisoft Shanghai tarafından geliştirilen bir macera oyunudur.)

(Ubisoft Shanghai tarafından geliştirilen bir macera oyunudur.) Splinter Cell: Conviction (Xbox 360) — (Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan üçüncü şahıs nişancı türünde oyundur.)

(Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan üçüncü şahıs nişancı türünde oyundur.) R.U.S.E. (PC) — (Gerçek zamanlı bir strateji oyunudur.)

(Gerçek zamanlı bir strateji oyunudur.) Trials Evolution (PC) — (Xbox 360 ve Microsoft Windows için geliştirilmiş bir yarış video oyunudur.)

Ubisoft Oyunlara Desteğini Neden Kesiyor?

Şirketin bahse konu sunucu kapatma kararının ilk defa ya da şaşırtıcı olmadığını belirtmek gerekir. Geçtiğimiz yıl Ubisoft yine birtakım oyunlara desteğini kesmişti. Bu oyunlar arasında; Prince of Persia: The Forgotten Sands, Splinter Cell: Blacklist, Rayman Legends, Silent Hunter 5, Anno 2070, Space Junkies ve ZombiU gibi oyunlar bulunuyordu.

Söz konusu oyunları seven ve oynamaya devam eden oyuncular bu kararı sevmese de Ubisoft bazı teknolojilerin güncelliğinin sona ermesi sebebi ile sunucu kapatma kararı aldıklarını deklare etti.