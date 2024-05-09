Dragon’s Dogma 2 İnceleme Puanları ve Yorumları

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Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dragon’s Dogma 2, 21 Mart tarihinde piyasaya sürüldü. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, GeForce Now ve Microsoft Windows için piyasaya sürülen Dragon’s Dogma’nın devam oyunu Dragon’s Dogma 2 aksiyon ve rol yapma dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kısa bir zaman önce çıkış yapan Dragon’s Dogma 2 inceleme puanları ve yorumlarını içeriğimizde derledik…

Dragon’s Dogma 2 İnceleme Puanları

Capcom’un tek oyunculu moda sahip olan oyunu Dragon’s Dogma 2 hakkında oyuncu görüşleri hakkında fikir veren bazı inceleme puanları aşağıdaki gibidir:

Metacritic ortalama puanı – 86/100

Opencritic ortalama puanı – 89/100

Gamibbolt – 100/100

Eurogamer – 100/100

NME – 100/100

Gfinity – 100/100

The Enemy – 100/100

Gamers Heroes – 95/100

Playstation Universe – 95/100

GamingTrend – 95/100

Hobby Consolas – 94/100

Meristation – 92/100

Vandal – 91/100

GGRecon – 90/100

CD-Action – 85/100

IGN Adria – 80/100

VGames – 75/100

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Drangon’s Dogma 2 Yorumları

Drangon’s Dogma 2 hakkında bazı oyuncuların yorumları aşağıdaki gibidir:

” Tüm teknik sorunlara rağmen tamamen gerçekleşmiş bir dünya beni büyüledi. İş arkadaşlarımla yaptığım yolculuktan keyif aldım ve heyecan verici aksiyon beni oyuna dahil etti.” Radrocke – 8/10

” Dragon’s Dogma 2 görsel geliştirmelerle hala aynı oyundur. Bu başlıkta hala sorun olan, düşman çeşitliliğinin az olduğu, sıkıcı bir açık dünya oyunu. Yine de bu oyundan önceki oyunda aldığınız gibi keyif almanızı sağlayacak sağlam RPG unsuru, karakterleri oluşturma şekliniz seçtiğiniz sınıf için yeni bir becerinin kilidini açması vb. Bana göre önceki Dragon’s Dogma’yı oynayabilirsiniz, o size aynı deneyimi yaşatabilir.” rrma – 7/10

” Sizi 70+ saat boyunca bu oyuna dahil eden ve eğlendiren şeyin görseller, hikaye veya (mini) bosslar olduğunu söylemek zor. Ancak ilginç mekanikler, benzersiz (mevcut nesil için) oyun tasarımı seçenekleri (piyonlar gibi), benzersiz dövüş stillerine sahip çeşitli meslekler ve en küçük ayrıntılara gösterilen özen, bu dünyayı canlı ve oynaması eğlenceli kılan şeylerdir! Ukraynaca altyazıların eksik olması nedeniyle -1 puan, çünkü bu hikayedeki İngilizce pek çok yaygın olmayan (belki de eski moda) kelimeler içeriyor.” Shelex – 9/10

“mükemmel bir oyun, çok ustaca hazırlanmış mekanikler ve çok eğlenceli, onu seviyorum, umarım bir DLC vardır.” Gamecox 10/10

” 6 saatten fazla dayanamadım ve denedim. Erken bir PS4 oyununa benziyor ve bir PS3 oyunu gibi hissettiriyor. DD1 oynamadım ama oynanışın çok benzer olduğunu duydum. 2024’teki bir oyun, sanki 2011’deki bir oyun gibi, çok çirkin! Bu oynadığım son Japon oyunudur (Mario ve JRPG’ler gibi birkaç platform hariç). Oyun geliştirmede 2000’li yıllarda durmuş gibi görünüyorlar. Çok yazık!” sylvioros – 4/10