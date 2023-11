Ubisoft Store Black Friday İndirimli Oyun Listesi 2023

Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri konumunda bulunan Ubisoft’un oyun satış mağazası Ubisoft Store Black Friday kapsamında onlarca oyunu indirimli fiyatlarla oyunculara sağlıyor. İçeriğimizde, Cepkolik okurları için Ubisoft Store Black Friday 2023 indirimli oyun listesi yer almaktadır.

Ubisoft Store Black Friday İndirimli Oyunlar

Ubisoft Store üzerinden hali hazırda indirimli olarak satılan oyunlardan bazıları şu şekilde:

Assassin’s Creed Mythology Pack % 80 indirimle 1849 TL yerine 369,80 TL’ye düşüyor.

Assassin’s Creed Mirage Standard Edition % 20 indirimle 849 TL yerine 679.20 TL’ye satılıyor.

Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition % 20 indirimle 999 TL yerine 799.20 TL’ye satılıyor.

Assassin’s Creed Mirage Complete Edition % 75 indirimle 1649 TL yerine 412.25 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition % 75 indirimle 699 TL yerine 174.75 TL’den satılıyor.

The Crew Motorfest Standard Edition % 40 indirimle 1199 TL yerine 719.40 TL’den satılıyor.

Far Cry 6 Standard Edition % 75 indirimle 699 TL yerine 174.75 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed IV Black Flag Gold Edition % 70 indirimle 469 TL yerine 140.70 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed® Odyssey – Ultimate Edition % 80 indirimle 1349 TL yerine 269,80 TL’den satılıyor.

The Crew Motorfest Ultimate Edition % 40 indirimle 1999 TL yerine 1199.40 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Modern Revolutions Pack % 80 indirimle 1049 TL yerine 209,80 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed American History Pack % 65 indirimle 999 TL yerine 349,65 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Odyssey Standard Edition % 80 indirimle 699 TL yerine 139,80 TL’den satılıyor.

Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York Ultimate Edition % 70 indirimle

TL281.70 TL939.00

Assassin’s Creed Ezio Auditore Pack % 71 indirimle 469 TL yerine 136.01 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition % 75 indirimle 939 TL yerine 234,75 TL’den satılıyor.

Anno 1800 Gold Edition % 50 indirimle 1169 TL yerine 584,5 TL’den satılıyor.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Gold Edition % 80 indirimle 1169 TL yerine 233,80 TL’den satılıyor.

Ghost Recon Breakpoint Standard Edition % 80 indirimle 699 TL yerine 139,80 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed 3 Remastered Standard Edition % 75 indirimle 469 TL yerine 117,25 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Origins Gold Edition % 80 indirimle 1049 TL yerine 209,80 TL’den satılıyor.

Far Cry Gold Pack % 80 indirimle 1169 TL’den indirimle 233,80 TL’den satılıyor.

Far Cry Primal Standard Edition % 75 indirimle 589 TL yerine 147.25 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Valhalla Season Pass (DLC) % 60 indirimle 469 TL yerine 187,60 TL’den satılıyor.

The Crew Motorfest Gold Edition % 40 indirimle 1699 TL yerine 1019.40 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Origins Standard Edition % 85 indirimle 699 TL yerine 104.85 TL’den satılıyor.

Far Cry 6 Game of the Year Edition % 70 indirimle 1399 TL yerine 419.70 TL’den satılıyor.

Tom Clancy’s The Division 2 % 70 indirimle 349 TL yerine 104.70 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Revelations Standard Edition % 70 indirimle 179 TL yerine 53,70 TL’den satılıyor.

Ghost Recon Wildlands Ultimate Edition % 80 indirimle 1169 TL yerine 233,80 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Brotherhood Standard Edition % 75 indirimle 179 TL yerine 44,75 TL’den satılıyor.

For Honor Complete Edition % 80 indirimle 1169 TL yerine 233,80 TL’den satılıyor.

Assassin’s Creed Rogue Standard Edition % 70 indirimle 229 TL yerine 68.70 TL’den satılıyor.

Anno 1800 % 40 indirimle 1519 TL yerine 911,40 TL’den satılıyor.

Watch Dogs 2 Gold Edition % 75 indirimle 1169 TL’den 175.35 TL’ye düşüyor.

Assassin’s Creed Animus Pack 6649 TL’den yüzde 75 indirimle 1662.25 TL’ye düşüyor.

Ubisoft Store’daki bütün indirimli oyunlar için de resmi siteye göz atabilirsiniz: