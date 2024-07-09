Son yıllarda hareketlenen katlanabilir telefon piyasası markaların rekabetçi politikalarıyla genişlemeye devam diyor. Bu alanda pek çok marka ürettiği cihazları piyasaya sürüyor ancak Huawei ile Samsung arasında müthiş bir yarış söz konusu. Huawei sektör lideri olmak için var gücüyle savaşıyor. Bu kapsamda katlanabilir telefon piyasasına yeni bir soluk getiren üç kez katlanabilen telefon Huawei’den geliyor. İşte detaylar…

Üç Kez Katlanabilen Telefon Huawei’den Geliyor

Uzun süredir ABD ambargoları altında faaliyetlerini sürdüren Huawei, kısıtlamalara boyun eğmeyerek sektörde varlığını korumaya devam ediyor. Çin hükümetinin fon desteğiyle yeni girişimlere de açılan ve Amerika’nın yaptırımlarına karşı koyan marka katlanabilir telefon piyasasının da güçlü aktörlerinden biri oldu.

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Katlanabilir telefon piyasasının lideri olmak için faaliyetlerine hızla devam eden Huawei, bu alanda Samsung ile büyük bir rekabet içerisinde. Katlanabilen telefon sektöründe yandan katlanabilir ve düz katlanabilir modeller yer almakta. Şimdi ise Huawei üç kez katlanabilen telefon modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Marka, üç kez katlanabilen telefon ekranının test aşamasında. Bu aşama başarıyla sonuçlandığında Huawei bu alanda lider olabilir. Sosyal medyada Ice Universe’in paylaştığı bilgilere göre Huawei üçe katlanan telefon ile akıllı telefon pazarındaki rekabeti kızıştırmak istiyor. Huawei bahse konu ekran teknolojisinin akıllı telefon piyasasına bir fark getireceğini düşünüyor.

Hali hazırda katlanabilir telefon piyasasının lideri Samsung. Şu anda Samsung bu kapsamda daha ince ekran teknolojisi geliştirmeye çalışıyor. Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6, 10 temmuz’da piyasaya tanıtılacak. Huawei’in katlanabilir telefon alanındaki en iyi telefonu Mate X2 modeli 11,1 mm kalınlığında anacak bu telefonun katlanmış halindeki kalınlığı.

Üç Defa Katlanabilen Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Piyasanın diğer oyuncularına göre daha ince bir yapıya sahip olan bu modeli Huawei avantaj haline dönüştürmek istiyor ve daha ince bir yapıya çevirmeye çalışıyor. Üçe katlanabilen telefona karşı kullanıcı nasıl bir tepki verecek ve cihazın kullanımı kolay olacak mı henüz bilinmiyor. Bu stilin verimli bir kullanım sağlayıp sağlamayacağı belirsiz ancak bu teknolojiye sahip telefon için çalışmalar sürüyor. Cihazın ne zaman kullanıcıya sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Huawei, sektördeki yerini korumak ve artırmak için her alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz güncelerde HarmonyOS’un 1 milyarı aşkın cihazda kullanıldığından bahsetmiştik. Çin pazarı yoğunluklu olsa da işletim sisteminin kısa zamanda 1 milyardan fazla cihazda kullanılması büyük bir başarı örneği idi. Huawei üç kez katlanabilen telefon alanında da hedeflediği başarıya ulaşacaktır. Bu çalışmalar sonunda katlanabilen telefon sektörünün lideri belki de Huawei olur.