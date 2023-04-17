Üçe Katlanabilen Samsung Telefonları Yolda!

Üçe katlanan bir Samsung akıllı telefon hakkındaki söylentiler 2020’den beri ortalıkta dolaşıyor ancak şimdiye kadar yalnızca ticaret fuarı demo modelleri görebildik. Bu yıl, alışılmadık akıllı telefonun söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı ve bazıları bunun Ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler yaydı.

Şimdi ise, birkaç endüstri uzmanı, geliştirme aşamasında üçe katlanan bir akıllı telefon olmadığını ve Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5‘in bu sene satışa çıkacak tek katlanabilir telefon modelleri olduğunu öne sürüyor.

Samsung’un üçüncü bir katlanabilir telefonu, bir süredir manşetlerde yer alıyor ve bunun Galaxy Z Tab adlı bir tablet olacağını öne süren raporlar da var. Bu cihazın, marka tarafından şimdiye kadar piyasaya sürülen en büyük katlanabilir ekrana sahip olması ve üç parçaya katlanması bekleniyordu. Fakat cihaza dair hiçbir bilgi sızmayınca uzmanlar bu tabletin varlığı konusunda şüpheye düştü.

Tanınmış bir kaynak, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile ilgili ayrıntıların gün yüzüne çıkmaya devam ettiğini ancak üçe katlama hakkında henüz somut bir gelişme olmadığını belirtiyor. Başka bir kaynak da Çin’e özel modeller dışında üçüncü katlanabilir Samsung modelinin 2023’te piyasaya sürülmeyeceğini söylüyor. Yine de üçe katlanan modeller görmek son derece heyecan verici olacak ve gelecek sene satışa çıkabilir.