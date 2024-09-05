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Huawei’nin ilk üçe katlanan telefonu Huawei Mate XT yakın zamanda resmi olarak lanse edilecek. Katlanabilir telefon piyasasında büyük yankı uyandıran bu akıllı telefon inceliği, tasarımı ve üstün özellikleri ile piyasayı sallamaya geliyor. Yeni nesil teknoloji ile üretilmiş üçe katlanan telefon Huawei Mate XT tanıtım videosu yayınlandı ve telefonun etkileyici tasarımı gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar…

Üçe Katlanan Telefon Huawei Mate XT Tanıtım Videosu Yayınlandı

Huawei üçe katlanabilir telefonu Mate XT tanıtım videosu ve görselleri paylaşıldı. Bu paylaşımlarda cihazın arka tasarımı ve ince yapısına dikkat çekilmiş durumda. Ayrıca tanıtım videosundan cihazın kamera özelliklerinin de üst seviye olduğu izlenimi veriyor.

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Huawei üçe katlanan telefonu kısa bir zaman önce CEO’nun elinde görülmüş ve telefonu bekleyenlerde büyük bir merak uyandırmıştı. Şimdi yeni yayınlanan görseller ve video ile merak duygusu perçinlendi. Tanıtım videosu için Huawei oyuncu Andy Lau ile anlaşmış durumda. X platformunda yapılan paylaşıma aşağıdan bakabilirsiniz:

Huawei Mate XT triple foldable smartphone teaser.

(2/2) pic.twitter.com/bdkkSp9sVY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 5, 2024

Huawei Mate XT Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Merakla beklenen Huawei’nin ilk üçe katlanan telefonu tanıtımına çok kısa bir süre kaldı; cihazın 10 Eylül’de lanse edilmesi bekleniyor. Tanıtımda cihazın tüm özellikleri belli olacaktır ve net bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bununla birlikte bir diğer önemli detay ise Mate XT fiyatı. Elbette bu bilgi de henüz açıklanmadı ancak cihazın 2000 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

Huawei Mate XT Özellikleri

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonunun Kirin 9 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Yukarıdaki görsellerde görüldüğü üzere açık hali ile çok ince bir yapıya sahip ve 5 mm’den daha düşük bir kalınlığa sahip olduğu söyleniyor. Son derece iyi bir mekaniğe sahip olan telefonun katlanmış hali ile de çok kalın olmadığı söylenmekte.

Çift menteşeli bir sisteme sahip olan cihaz tamamen açık olduğunda yaklaşık 10 inç büyüklüğünde bir ekran ortaya çıkıyor yani telefon bu haliyle bir tablet büyüklüğüne erişiyor. Huawei üç kez katlanan telefonu Mate XT kalem desteğine de sahip.

Görsellerden anlaşılacağı üzere telefonun arka kamera kurulumu sekizgen bir yapıya sahip. Cihazın kamera özellikleri henüz belli değil ancak arka kurulumda periskop kameranın da olması bekleniyor. Huawei Mate XT arka kapak vegan deri materyal ile kaplanmış ve Huawei ile Ultimate Design logoları yer almakta.