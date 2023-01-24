Ucuz fiyatlı Moto E13, şık tasarımı ve iyi teknik özellikleriyle satışa çıktı

Bugün birçok akıllı ürünü tanıtan Motorola için yoğun bir gündü. Birbirinden güzel telefonları tanıtan şirket, Moto E13 adlı yeni bir bütçe akıllı telefonunu da tanıttı. Şık bir tasarımla piyasaya çıkan telefon 5.000 mAh pil, 6,5 inç HD+ ekran gibi etkileyici özellikleri bir araya getiriyor.

Motorola Moto E13

Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu, geçen yıl piyasaya çıkan birçok akıllı telefonla eşleşen oldukça iyi bir tasarımla geliyor. Ortada iki dairesel halka bulunan dikdörtgen bir kamera var.

Ancak, yalnızca tek bir 13MP sensör elde ettiğiniz için bunu çift kamera kurulumuyla karıştırmayın. Diğer halka LED flaşı barındırıyor. Ön tarafta, Moto E13, 5MP selfie kamerayı yuvalayan su damlası çentikli düz bir ekrana sahip. Ekranın etrafındaki çerçeveler iyi ancak çene biraz garip görünüyor. Yine de süper uygun fiyatlı bir cihaz olduğu için bundan şikayet etmiyoruz.

Moto E13, HD+ çözünürlük sunan 6,5 inçlik bir ekrana sahip. Marka, cihazda 1,6 GHz’e kadar hızlanan iki ARM Cortex A75 çekirdeği ve 1,6 GHz’e kadar güç tasarruflu altı ARM Cortex A55 çekirdeği ile sekiz çekirdekli giriş seviyesi Unisoc Tiger T606 işlemci olduğunu söylüyor.

Akıllı telefona güç sağlayan ve 10W şarjı destekleyen 5.000mAh pil bulunuyor. Bağlantı için çift sim kart desteği ve Bluetooth v5.0 var. Moto E13, depolamayı 1 TB’a kadar genişletmenize yardımcı olacak bir MicroSD karta sahip. Ayrıca bir kulaklık girişi de var. Telefonun fiyatı ise 130 dolardan başlıyor.