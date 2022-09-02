Ana SayfaİpucuUDF to PDF – UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme Nasıl Yapılır?

UDF to PDF – UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme Nasıl Yapılır?

UDF dosyanızı PDF'E nasıl dönüştüreceğinizi merak ediyorsanız, bu adımları kolaylıkla takipe debilirsiniz.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
UDF-Uzantili-Dosyayi-PDFye-Donus

Google ve Qualcomm, Android telefonlar için uydu bağlantısı teknolojisini anlatıyor

T-Mobile ve SpaceX kısa süre önce bir araya geldi ve düşük yörüngeli uyduları kullanarak ağdaki ölü bölgeleri sona erdirme...

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veya kısaca UYAP, kendi dosya formatı olan UDF‘ye sahiptir. UDF uzantılı dosyaları açmak için UYAP’ın kendi geliştirdiği UYAP Doküman Editör‘ünü kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde UYAP Doküman Editör’ü ile UDF formatındaki dosyaları PDF’ye çevirebilirsiniz

Bilgisayarda UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme

Bilgisayardan UDF uzantılı dosyayı PDF formatına dönüştürmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Bilgisayardan bu linke https://www.uyap.gov.tr/UYAP-Editor tıklayıp güncel UYAP Editor programını indiriniz.
  2. Bilgisayara indirdiğiniz UYAP Editor programının kurulum işlemini tamamlayınız.
  3. Kurulum işlemini bitirdikten sonra UDF uzantılı dosyayı PDF olarak çevirmek için UYAP Editöre aktarınız.
  4. “Dosya” sekmesine tıklayıp “PDF Olarak Kaydet” linkine tıklayınız.
  5. Son olarak dosyayı nereye kaydedeceğinizi belirleyip kaydet tuşuna basın.
UDF-Uzantili-Dosyayi-PDFye-Donus

Android ve iOS Telefonlarda UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme

Android işletim sistemi kullanıyorsanız Google Play Store mağazasından, iOS işletim sistemi kullanıyorsanız App Store mağazasından “Uyap Doküman Editör” Programını telefonunuza indirerek işleminizi halledebilirsiniz.

-- Reklam --

Samsung Galaxy A23 5G ABD’de görücüye çıktı

Geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy A23 5G, ABD'de görücüye çıktı. Tek bir 4GB/64GB bellek yapılandırmasıyla gelir ve tek renk...
Önceki İçerikInstagram Adresi Nasıl Gösterilir?
Sonraki İçerikSamsung, yayınlandığı reklamla Apple’ın yaklaşan lansmanıyla dalga geçiyor

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.