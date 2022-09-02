UDF to PDF – UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi veya kısaca UYAP, kendi dosya formatı olan UDF‘ye sahiptir. UDF uzantılı dosyaları açmak için UYAP’ın kendi geliştirdiği UYAP Doküman Editör‘ünü kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde UYAP Doküman Editör’ü ile UDF formatındaki dosyaları PDF’ye çevirebilirsiniz

Bilgisayarda UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme

Bilgisayardan UDF uzantılı dosyayı PDF formatına dönüştürmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bilgisayardan bu linke https://www.uyap.gov.tr/UYAP-Editor tıklayıp güncel UYAP Editor programını indiriniz. Bilgisayara indirdiğiniz UYAP Editor programının kurulum işlemini tamamlayınız. Kurulum işlemini bitirdikten sonra UDF uzantılı dosyayı PDF olarak çevirmek için UYAP Editöre aktarınız. “Dosya” sekmesine tıklayıp “PDF Olarak Kaydet” linkine tıklayınız. Son olarak dosyayı nereye kaydedeceğinizi belirleyip kaydet tuşuna basın.

Android ve iOS Telefonlarda UDF Dosyasını PDF’ye Çevirme

Android işletim sistemi kullanıyorsanız Google Play Store mağazasından, iOS işletim sistemi kullanıyorsanız App Store mağazasından “Uyap Doküman Editör” Programını telefonunuza indirerek işleminizi halledebilirsiniz.