Ulefone Power Armor 14 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Ulefone, en yeni telefonu Power Armor 14 Pro ile çıktı. Power Armor 14’ün üst modeli olarak karşımıza çıkan telefon, birçok özelliği kardeşinden ödünç alıyor. Haydi gelin Power Armor 14 Pro’ya bir göz atalım.

Ulefone Power Armor 14 Pro

Ulefone Power Armor 14 Pro, zorlu ve aşırı dış mekanlara dayanacak şekilde tasarlanmış. Ve bu amaçla, bu 6,52 inçlik akıllı telefon IP68/69K ve MIL-STD 810G askeri sınıf sertifikalarla birlikte geliyor. Bu, telefonun toz, kir; darbe ve su geçirmez olduğu ve aşırı ve zorlu koşullarda çalışabileceğini belirtelim.

Ancak Ulefone Power Armor 14 Pro, diğer sağlam akıllı telefonlardan yalnızca dayanıklılığıyla değil; aynı zamanda olağanüstü pil ömrüyle de öne çıkıyor. Power Armor 14’e benzer şekilde, Pro sürümü ayrıca orta düzeyde kullanımda iki güne kadar dayanabilen ve 18W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarjı destekleyen 10000mAh pil ile birlikte geliyor.

Ulefone Power Armor 14 Pro, en yeni Android 12‘yi çalıştırıyor ve bir parmak izi sensörü, yan tuş ve çift Sim / MicroSD yuvası ile birlikte geliyor. Ulefone, Power Armor 14 Pro‘nun küresel lansmanını Mart ayının sonunda planladı. Akıllı telefonun perakende satış fiyatı 399 dolar olacak.