Unutulma Hakkı Geliyor: Sosyal Medyaya Gelen Unutulma Hakkı Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” isimli bir rehber yayımladı. 44 sayfalık bu rehber, unutulma hakkının hukuki açıdan nasıl bir çerçeve içerisinde alındığını ve tüketicilerin bu haktan nasıl faydalanabileceklerini anlatıyor.

Unutulma hakkı, yıllardır hayatımızda olan ancak pek çoğumuzun haberdar dahi olmadığı haklardan bir tanesi. Bu hak sayesinde herhangi bir birey, internette kendisiyle ilgili olan tüm bilgileri sildirebiliyor. İşte KVKK’da tam olarak bu olaya parmak bastı. “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” isimli rehber, kendisini unutturmak isteyen kullanıcıların neler yapması gerektiğini ve bu hakkın hukuk çerçevesinde nelere dayandığını anlatıyor.

Anayasının 20. Maddesi ve unutulma hakkı!

Unutulma hakkı ile ilgili olarak Anayasanın 20. maddesine göre atıfta bulunuldu. KVKK unutulma hakkı ile ilgili öncelikle arama motorları özelinde değerlendirme yapıyor. Anayasa’nın 20. maddesince garanti altına alındığı belirtiliyor. Ayrıca KVKK’nın unutulma hakkına ilişkin aldığı kararları da hatırlatan rehber, kullanıcıların kendilerini unutturmaları için gerekli olan kriterlere de yer veriliyor. Bu hak anayasının 20. maddesini garanti altına alıyor ve bu sayede çok daha etkili bir çözüm sunuluyor.

Bu bilgilerle ilgili olarak yayımlanacak yeni haberleri detaylı olarak görebilirsiniz. Geçmişinizi silmek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bu hak, o kadar kolay çalışmayabilir ama en azından bir gelişim olarak görülebilir. Kendinizle ilgili çocukluğunuz ya da pişman olduğunuz her şey için belirli bir çabaya girebiliyorsunuz. Bu yüzden de unutulma hakkı oldukça etkili bir çalışma sunabiliyor. Bizim önerimiz de bu süreçleri çok daha iyi kullanmaya yönelik çalışmalar yapmanız olacaktır. Zamana dair etkili, hızlı ve profesyonel bir süreç ile ilerleme yaratan bu hak, herkes için değişken bir dil yaratabilecek. Unutulma hakkı ile ilgili olan süreçleri de bu sayede görebileceğiz.