Ana Sayfa » Akıllı Telefon Uygun Fiyat Yüksek Performans Telefonu: Oppo A3 5G Özellikleri Belli Oldu! Akıllı Telefon Uygun Fiyat Yüksek Performans Telefonu: Oppo A3 5G Özellikleri Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Oppo akıllı telefon piyasasındaki gücünü artırmaya devam ediyor. Her segmente yönelik telefon tasarlayan ve kullanıcı tarafından oldukça sevilen marka, Oppo A3 5G ile orta seviyeye geliyor. Uygun fiyat yüksek performans telefonu isteyenler için oldukça uygun olan Oppo A3 5G özellikleri sonunda belli oldu. Oppo tanıtımda, cihazın fiyatı da dahil her detayı paylaştı. İşte cihaz hakkında merak edilenler…

Uygun Fiyat Yüksek Performans Telefonu: Oppo A3 5G Özellikleri Belli Oldu!

Oppo A3 5G orta segment telefonları arasına rekabetçi fiyatı ile geliyor. Bataryası ve 50 MP’lik ana kamerası ile ön plana çıkan telefonun işlemci kısmında MediaTek Dimensity 6300 yer alıyor. Bu işlemci de cihazın orta seviyeye hitap ettiğinin göstergesi diyebiliriz.

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Uygun fiyatlı telefon Oppo A3 5G 4 GB ve 6 GB’lık RAM opsiyonları ile geliyor. Depolama alanı kısmında ise 128 GB’lık alan bulunuyor ve bununla birlikte SD kart ile ek depolama alanı oluşturma imkanı da bulunuyor. Çift SIM desteği barındıran telefon batarya kısmında 5100 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Ayrıca 45W SuperVOOC hızlı şarj desteği de mevcut. Oppo açıklamasında batarya özelliklerinden bahsetti ve 15 dakikalık bir şarjın bir günlük kullanım ihtiyacını karşılayabileceğini aktardı.

Ekran kısmına baktığımızda ise Oppo fiyat performans telefonunun 6.67 inç büyüklüğünde LCD panel barındırdığını söyleyebiliriz. HD+ çözünürlük sunan ekran 120 Hz’lik tazeleme hızı ile yüksek görüntü kalitesine sahip. Ara kamera kurulumunda iki sensör yer alan Oppo A3 5G’nin ana kamerası 50 MP çözünürlük sunmakta. Selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde.

Oppo A3 5G Fiyatı Ne Kadar?

Uygun fiyatlı Oppo A3 5G Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 ile gelmekte. Telefonun yan kısmında fiziksel parmak izi okuyucu bulunmakta. Ocean blue ve nebula red renk opsiyonlarıyla gelen telefonun fiyatı RAM büyülüğüne göre değişmekte ve 190 dolar seviyelerinden başlamakta. Yani Oppo A3 5G Türkiye fiyatı 10 bin TL’den daha ucuz olabilir. Cihazın özelliklerini kısaca listemek gerekirse: