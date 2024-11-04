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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden olan Realme, orta segmentte olduğu kadar üst seviye akıllı telefon alanında da pazar payını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, yeni bir üst seviye cihazını piyasaya sunuyor; realme GT7 Pro. Uygun fiyatlı amiral gemisi telefon Realme GT7 Pro tanıtıldı; cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte realme yeni telefonu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Telefon Realme GT7 Pro Tanıtıldı!

Realme yeni amiral gemisi telefonu Realme GT7 Pro hem özellikleri, hem tasarımı hem de fiyatı ile oldukça ilgi çekiyor. Öncelikle cihazın uygun fiyatlı bir üst seviye akıllı telefon olduğunu belirtelim. Bu bakımdan kullanıcıların yoğun ilgisi ile karşılaşabilir. Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite ile gelen telefon oldukça güçlü bir performans sunuyor.

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Pek çok üstün özelliği olan Realme GT7 Pro’nun alameti farikası su altı fotoğrafçılığı modu denilebilir. Bu özel mod sayesinde su altında profesyonel derecede fotoğraflar çekilebilmekte. Bu kapsamda cihazın IP68 ve IP69 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikalarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraf tutkunları için Realme GT7 Pro oldukça uygun bir seçenek.

Realme GT7 Pro kamera özelliklerine baktığımızda, ana kamerasının 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip OIS destekli Sony IMX906 sensörü olduğu görülmekte. Bu sensör yeterli ışık olmadığında dahi son derece kaliteli fotoğraf çekimi yapabilmekte. Arak kamera kurulumunda ana sensörün yanı sıra 50 MP’lik telefoto kamera ve 8 MP’lik ultra geniş açı kamera da bulunmakta.

Dolby Vision ve HDR10+ Desteği!

Ekran tarafında ise Samsung imzalı 1.5 K çözünürlüklü, 8T LTPO Eco² OLED Plus panel yer almakta. 6,78 inç büyüklüğünde olan bu mikro kavisli ekran 6000 nit tepe parlaklık noktasına sahip. Ayrıca Dolby Vision ve HDR10+ desteği de barındırmakta.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi cihaz Snapdragon 8 Elite çip setinden gücünü almakta. Bununla birlikte 16 GB’a kadar RAM seçenekleri ve 1 TB’a kadar da depolama alanı opsiyonları sunmakta. Yüksek performans çekirdeklerine sahip olan bir işlemciye sahip olduğundan dolayı cihazda ısınma problemi olmaması adına 11480 mm² çift VC soğutma sistemi bulunuyor.

Soğutma sistemi özelliği, ekseriyetle oyun tutkunları için muhteşem; zira oyun oynarken cihazı ısınmaması oyun deneyimini artıran etmenlerden biri. Mobil oyun severler için Realme GT7 Pro avantajlı bir tercih olabilir zira cihazda Gaming Super Frame ve Game Super Resolution özellikleri bulunmakta.

Batarya kısmına baktığımızda ise cihazın 6.500 mAh kapasiteli büyük bir pil ile geldiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan realme GT 7 Pro, telefonlardaki en yüksek kapasiteli bataryaya sahip diyebiliriz. Şarj tarafında ise 120 W SuperVOOC kablolu hızlı şarj desteği mevcut. Tasarım bakımından da göz alıcı bir görünüme sahip olan Realme yeni telefonu beyaz, turuncu ve titanyum renk seçenekleri ile gelmekte. Peki Realme GT7 Pro fiyatı ne kadar, bakalım…

Fiyatı Ne Kadar?

Realme GT 7 Pro uygun fiyatlı bir üst segment akıllı telefon olarak piyasaya çıkıyor. Bu kapsamda cihazın başlangıç fiyatı 521 dolar ve fiyatlar RAM ile depolama alanına göre farklılık göstermekte. İşte Realme GT 7 Pro fiyatları:

12 GB + 256 GB: 521 dolar

16 GB + 256 GB: 549 dolar

12 GB + 512 GB: 563 dolar

16 GB + 512 GB: 606 dolar

16 GB + 1 TB: 676 dolar

Realme GT7 Pro özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: