Uygun Fiyatlı Honor X8a, 100 MP Kamera ve 90 Hz Ekranla Tanıtıldı

MWC Barcelona öncesinde Honor, uluslararası pazara uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkardı. En yeni Honor X8a, bazı etkileyici özelliklere sahip. Örneğin, büyük bir 90Hz ekran ve bir MediaTek işlemci var. Cihazın bir diğer öne çıkan özelliği ise fiyatı ve 100MP ana arka kamerası. Gelin telefona daha yakından bakalım.

Honor X8a

Honor X8a, düz bir arka kısım ile oldukça iyi bir tasarım getiriyor. Arkadaki kıvrımlı kamera modülü, üçü kamera sensörlerine sahip 4 dairesel halka barındırıyor. Sağ kenar konut ses ve güç düğmeleri ile düz taraflar var. Ön kısımda ince çerçeveler ve selfie kamerası için ortasından delik bulunan bir kısım var.

Akıllı telefonun ekranı 6,7 inç boyutlarında ve FHD+ çözünürlük sunuyor. LCD, 90 Hz yenileme hızı ve 16,7 milyona kadar renk üretiyor. Cihaza güç sağlayan, 6/8 GB RAM ve 128 GB genişletilemeyen depolamanın yanı sıra MediaTek’in Helio G88 işlemci bulunuyor.

Honor X8a, 100MP ana kamera sensörlü bir kamera ünitesi taşıyor. Cihazda ayrıca 5MP ultra geniş ve 2MP makro kamera yer alıyor. Önde, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir lens var.

4.500 mAh pilden güç alan akıllı telefon, 22.5W hızlı şarjı destekliyor. Yazılım cephesinde, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1‘i çalıştırıyor. 4G telefon, Bluetooth 5.1, 5Ghz Wi-Fi, yana monte parmak izi tarayıcı ve NFC ile birlikte geliyor.

Honor X8a, Midnight Black, Titanium Silver ve Cyan Lake renkleriyle satışa çıkıyor. Fiyatı ise 265 dolardan başlıyor.